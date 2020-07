Beautiful, spoiler 21 luglio 2020: Brooke scopre il litigio di Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata del 21 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5 svelano che Brooke scoprirà che poco prima dell’incidente di Emma Barber, Thomas aveva litigato con lei alla Forrester Creations. Già in ansia per Hope, la Logan si insospettirà ancora di più credendo che il Forrester sia coinvolto nella morte della povera Emma.

Nella puntata di Beautiful andata in onda oggi, Thomas ha avuto un acceso scontro con Zoe e Xander. Nella stanza della nota agenzia di moda era presente anche Flo. Tutti sono sconvolti per la morte di Emma, scomparsa in un incidente d’auto prima che potesse dire a Hope che Beth è viva. Xander ha accusato Thomas, temendo che che possa essersi macchiato le mani di sangue pur di mantenere il segreto sullo scambio di culle

Beautiful anticipazioni martedì 21 luglio 2020 su Canale 5

Thomas ha fatto finta di nulla dopo che Hope è stata informata della morte di Emma. Tuttavia, una sua frase l’ha raggelata: ”Tutti commettiamo degli errori”, ha detto il Forrester alla sua amata. La Logan Junior di certo non può immaginare che Thomas abbia lasciato che la Barber morisse tra le lamiere e lo ha anche ringraziato per la sua vicinanza. Stando agli spoiler di Beautiful, passerà molto tempo prima che la verità venga a galla. Bill e Brooke sono molto preoccupati per quanto successo e la Logan inizia a temere per la sorte della figlia.

Xander ha accusato Thomas di aver ucciso Emma, così da impedirle di raccontare a Hope che Beth è viva. Nell’episodio di Beautiful andato in onda oggi su Canale 5, il Forrester ha negato ogni cosa, intimando Xander di ritirare le sue accuse. Anche Flo e Zoe sono sicure che dietro la morte di Emma ci sia lo zampino del Forrester.

Brooke scopre il retroscena

Le anticipazioni di Beautiful svelano che domani, martedì 21 luglio 2020, Pam dirà che l’ultima persona a vedere viva Emma è stato Thomas. Come se non bastasse, racconterà alla Logan di aver visto litigare i due ragazzi prima che la Barber uscisse con l’auto e che Thomas sparisse dall’azienda di moda

Sarà così che nell’episodio di domani di Beautiful, Brooke verrà a sapere del litigio tra il figlio di Ridge e la povera stagista. Anche la Logan capirà che non può trattarsi di una semplice coincidenza. I suoi sospetti non troveranno appoggio in Ridge, che continuerà a difendere Thomas. Brooke aprirà gli occhi e deciderà di tenere sotto controllo il folle Forrester.