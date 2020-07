Una Vita, spoiler 21 luglio 2020: Antonito non perdona Ramon

Le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 21 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5 svelano che Antonito tenterà il tutto e per tutto pur di non partire per la guerra in Africa. Il piano di Ramon di fingersi invalido è andato in fumo quando l’ispettore ha visto il suo prezioso anello, come farà ora?

Intanto, Cinta ha continuato a ripensare alla dichiarazione di Emilio che, dopo averla salvata dalle grinfie del finto impresario sul punto di violentarla, le ha confessato di essere interessato a lei. Dopo averlo visto nella piazzetta, la giovane aveva intenzione di raggiungerlo, ma Aranxta le ha ordinato di tornare a studiare, come imposto da Bellita e Josè. Genoveva invece non fa altro che far insospettire i vicini dopo il suo rientro nel quartierino con il nuovo marito Alfredo Bryce.

Una Vita anticipazioni martedì 21 luglio 2020 su Canale 5

Antonito non sa più cosa fare per evitare il servizio militare, dopo il fallimento del piano orchestrato da suo padre. Il giovane mostrerà molto astio nei confronti del padre. Stando agli spoiler di Una Vita, Antonito crederà che sia tutta colpa di Ramon, incapace di reggere il gioco davanti all’ispettore del Ministero. Il Palacios intanto, sarà contento della pace ritrovata con Felipe, il suo amico di sempre.

Nella puntata di domani di Una Vita, Antonito verrà anche a sapere che suo padre ha intrecciato una relazione con Carmen dopo la morte di Trini. Il giovane non ne sarà contento e la scoperta non farà altro che aumentare la sua rabbia. A quel punto, deciso a non perdonarlo, Antonito tenterà un gesto estremo per evitare di andare in guerra.

Il giovane Palacios disperato

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Antonito inizierà a digiunare. In questo modo, spera di dimagrire a tal punto di non essere considerato in grado di intraprendere una campagna militare. Il Palacios Junior metterà dunque a rischio la sua salute pur di non partire, facendo preoccupare tutti e in particolare Lolita.

Infine, nella puntata di Una Vita in onda domani, martedì 21 luglio 2020 su Canale 5, Cinta capirà di provare dei sentimenti nei confronti di Emilio. Nei prossimi episodi i due decideranno di stare insieme, ma i rispettivi genitori faranno di tutto per ostacolare la loro relazione. Sarà un amore sofferto e intriso di ostacoli. Alfredo invece farà pressioni su Genoveva affinché mantenga fede al loro patto. I due hanno intenzione di truffare i vicini facendoli investire nella fantomatica Banca Americana.