Temptation Island spoiler: falò di confronto e proposta di matrimonio per una coppia (FOTO)

In queste ore è trapelato un gossip davvero molto interessante che riguarda Temptation Island e un’inaspettata proposta di matrimonio durante un falò. Quattro delle sei coppie in gara stanno ancora vivendo il viaggio nei sentimenti e tutte sembrano star mettendo a dura prova il loro amore.

Tra queste, però, sembrerebbe esserci qualcuno che, inaspettatamente, avrebbe deciso di andare via insieme riuscendo a strappare anche un’importante dichiarazione d’amore. Andiamo a vedere di chi si tratta e come è nato questo rumors.

La proposta di matrimonio durante il falò

Sul profilo Instagram dell’influencer Amedeo Venza sono apparse delle Stories in cui è sganciata una bomba sul reality show incentrato sulle tentazioni. Il reality sta continuando ad andare in onda, ma le registrazioni sono terminate da diverso tempo. Pertanto, i concorrenti che hanno preso parte allo show, hanno già deciso le sorti delle loro relazioni. In queste ore, dunque, è trapelato un gossip che riguarda Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del reality show, l’ex calciatore ha mostrato una certa intolleranza nei confronti dell’atteggiamento della sua donna. Colmo di rabbia, infatti, è arrivato anche a dire la frase cult: “Sembrava fosse amore, invece era un calesse”. Ad ogni modo, stando ad alcune indiscrezioni trapelate, pare che la coppia sia uscita da Temptation Island riuscendo a strappare addirittura una proposta di matrimonio. (Continua dopo la foto)

Manila e Lorenzo insieme dopo Temptation Island

Manila, in questi giorni, si sta lasciando molto andare con un tentatore. Gli spoiler della prossima puntata, infatti, rivelano che Lorenzo sembra sia rimasto davvero molto male del suo comportamento. Per tale motivo potrebbe decidere di incontrare la sua donna in un falò di confronto anticipato. Ebbene, tale incontro pare sia avvenuto davvero e sembrerebbe essersi concluso con un colpo di scena dalle conseguenze sorprendenti.

Stando a quanto rivelato da Amedeo, la coppia pare abbia lasciato Temptation Island insieme a seguito di una proposta di matrimonio da parte di Lorenzo. Nell’immagine in questione, i due si scambiano un bacio appassionato, pertanto, sembra che la Nazzaro abbia risposto in modo affermativo. In effetti, i due protagonisti avevano deciso di partecipare al programma per capire se la loro relazione fosse pronta a compiere un salto di qualità. Nonostante i piccoli dissapori avuti nel corso di questa esperienza, dunque, sembra che le cose abbiano preso la piega sperata.