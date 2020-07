Il Segreto, puntata 21 luglio 2020: Pepa parla a Tristan di Soledad

Il Segreto torna in onda con la puntata in replica il 21 luglio 2020 su Canale 5 alle 15.45. Angustias, grazie alla complicità di Felisia, è riuscita a farsi dimettere dalla clinica psichiatrica e ha riabbracciato Martin, incontrando anche Pepa. La Balmes, scioccata, ha lasciato la Casona per riflettere un po’. Francisca invece si è recata da Rosario per informarla del fatto che suo figlio Juan ha ritratto Soledad senza veli, ordinandole di dire al giovane di non vedere mai più la sua amata.

Rosario ha chiesto pietà davanti alle minacce di Francisca, pronta a farla pagare a caro prezzo a tutta la sua famiglia. Se Juan vedrà ancora Soledad, per loro ci saranno solo fame e miseria. Nella puntata odierna de Il Segreto inoltre, Raimundo ha mostrato molta preoccupazione nei confronti di Emilia, che ha provato a salvare la sua famiglia dalla rovina economica.

Il Segreto puntata di martedì 21 luglio 2020 su Canale 5

Pepa e Raimundo si sono incontrati alla locanda confidandosi i reciproci dispiaceri. La Balmes deve vedere Martin crescere con un’altra madre, oltre a resistere all’attrazione per Tristan. L’Ulloa invece ha grossi problemi economici ma è ostacolato dalla cattiveria di Francisca, pronta a tutto per non fargli portare a termine i suoi affari. L’Ulloa ha però ritrovato il buon Don Anselmo, che ha promesso di offrirgli il suo supporto. Nelle prossime puntate della soap Il Segreto, il religioso entrerà sempre di più nelle dinamiche del paesino.

Nella puntata di domani de Il Segreto, Pepa capirà che è arrivato il momento di fare qualcosa per la povera Soledad. Mettendo da parte l’orgoglio, si rivolgerà a Tristan, raccontandogli della tremenda punizione corporale che la Montenegro le ha rifilato. Il Castro riuscirà a placare l’ira della madre?

Alfonso e Ramiro aiutano Juan

Le trame della puntata de Il Segreto in onda domani, martedì 21 luglio 2020 su Canale 5 raccontano che Angustias vorrà festeggiare alla grande il suo ritorno. La donna organizzerà così un ricevimento alla Casona, per far notare a tutti quanto sia cambiata e pronta ad affrontare nuovamente la vita. Angustias, tuttavia, si è resa conto della complicità tra Tristan e Pepa e non avrà alcuna intenzione di farsi rubare il marito.

Nell’episodio della soap opera Il Segreto in programmazione per martedì, Angustias chiederà a Don Anselmo di indagare sul conto di Pepa per trovare qualcosa di compromettente. Nel frattempo, Alfonso e Ramiro aiuteranno Juan a disotterrare il corpo nei terreni di Tristan. Di chi si tratta?