Laura Cremaschi mostra il viso completamente rovinato (FOTO)

Laura Cremaschi, dopo Aurora Ramazzotti arriva la sua confessione

Laura Cremaschi, meglio conosciuta al pubblico come la bonas di Avanti un altro, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Il coraggio è arrivato dopo le ultime confessioni di Aurora Ramazzotti che ha mostrato il suo volto pieno di acne. La figlia di Michelle ha dato una vera e propria lezione di vita a tutte le ragazze e i ragazzi che soffrono di acne e che non riescono a combattere una volta per tutte questo disagio.

Ha affermato che bisogna accettare se stessi tra pregi e difetti e che spesso queste piccolezze, che possono avere un peso consistente, fanno la differenza. Si è belli a modo proprio. Queste parole sono state utili a quanto pare, dato che il messaggio di body positive ha coinvolto anche l’ex bonas di Paolo Bonolis. La donna ha messo da parte tutte le insicurezze e si è mostrata senza filtri, facendo vedere ai suoi follower le reali condizioni del viso, totalmente stravolto. (Continua dopo la foto)

Laura Cremaschi parla dei suoi problemi di pelle che risalgono a 5 anni fa

Laura Cremaschi così spiega che i suoi problemi di acne sono iniziati circa 5 anni fa, nel 2015. Per lei pubblicare le foto e mostrarsi così com’è è tanto doloroso e difficile. Quando scoprì di avere questo problema per lei fu un colpo al cuore, si vergognava ad uscire di casa senza trucco, aveva paura di essere giudicata e criticata.

Racconta per esempio che quando usciva e sentiva ridere le persone dietro di lei o nelle vicinanze, pensava ce l’avessero con lei e la stessero prendendo in giro. Insomma un malessere fisico e psicologico che si porta dietro ormai da tanti anni. Adesso ha il coraggio di affrontare tutto con la forza, ma ci tiene a dire che se ha pubblicato una foto privata come questa, è soltanto per cercare di aiutare chi come lei ha sofferto o soffre di insicurezza.

I consigli a chi affronta il suo stesso problema: usare i filtri, ma nei limiti

Se non ci si sente in grado di mostrarsi per ciò che si è, c’è sempre una soluzione, così svela un trucco: i filtri. Lei li ha sempre usati, bisogna saperlo fare, con la giusta luce e con il giusto filtro.

Poi un altro segreto è non eccedere con le modifiche altrimenti si vede che qualcosa non va. Mentre a coloro che amano osservare il dettaglio, raccomanda di evitare i pregiudizi ed i giudizi perché spesso feriscono più di una arma.