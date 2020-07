Diletta Leotta e Daniele Scardina sulla rottura: la drastica decisione e il gesto provocatorio di lei (FOTO)

In questi giorni Diletta Lotta e Daniele Scardina sono finiti al centro della cronaca rosa per la fine della loro relazione. Dopo non molto tempo, la coppia avrebbe deciso di porre fine alla loro storia d’amore.

Il condizionale è ancora in uso in quanto i diretti interessati non si sono espressi ancora in modo esplicito, ma i loro gesti sono inequivocabili. Proprio in queste ore, i due protagonisti si sono resi artefici di comportamenti alquanto chiari. Vediamo tutti i dettagli.

Vacanze separate per Daniele e Diletta

Una volta diffusa la notizia inerente la fine della storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, i due si sono chiusi in un quasi totale silenzio sui rispettivi account Instagram. Da un po’ di ore, però, sono trapelati degli aggiornamenti che sembrano parlar chiaro. Andando sul profilo di King Toretto è apparso che il pugile abbia deciso di partire per le vacanze e di andare a Ibiza e Formentera. Nelle clip in questione, però, della Leotta non c’è neppure l’ombra.

Il giovane, infatti, ha deciso di trascorrere le vacanze lontano dalla conduttrice Sky. Questo, dunque, sembra chiarire inevitabilmente che i due non stiano più insieme. Ad ogni modo, dopo la pubblicazione di tali contenuti, anche Diletta ha mostrato ai suoi fan di essere partita per le vacanze. Nel dettaglio, la giornalista ha deciso di recarsi in Sicilia e cimentarsi in una splendida giornata di relax in compagnia delle sue amiche.(Continua dopo la foto)

La Leotta provoca Scardina?

Diletta Leotta ha, quindi, pubblicato una serie di Instagram Stories davvero molto provocatorie mentre il sui presunto ex fidanzato Daniele Scardina è a Ibiza. La donna, infatti, si è mostrata in piscina con le amiche decisamente scatenata. Nelle immagini in questione, la protagonista sfoggia un fisico da paura e curve mozzafiato. A colpire immediatamente l’occhio attento dei fan c’è, sicuramente, il suo abbondante decolleté.

Molti utenti non hanno potuto fare a meno di leggere una provocazione dietro questi scatti pubblicati dalla conduttrice sportiva. Diverse persone si sono divertite a stuzzicare Daniele con dei commenti alquanto particolari. Al di sotto di alcuni post del protagonista, infatti degli utenti gli hanno chiesto i dettagli intimi sul rapporto avuto con una tra le donne più ambite dagli italiani. Il pugile, chiaramente, ha completamente glissato la questione non alimentando ulteriormente questi gossip di basso livello.