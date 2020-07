Giò Di Tonno è diventato papà per la seconda volta e ha dichiarato che…

Giò Di Tonno, per la seconda volta papà è nato Noah 3.730 kg di amore

Giò Di Tonno è diventato papà, questo è il secondo figlio per l’artista che ha annunciato il suo arrivo dopo qualche giorno. Ha spiegato che prima di dare la notizia al mondo intero lui e sua moglie hanno deciso di godersi il piccolo e concedersi più tempo per loro consapevoli del fatto che sarebbe stata una notizia grandiosa pronta a ad accendere i riflettori sulla loro vita privata.

Il bimbo si chiama Noah, sta benissimo come anche la mamma. È nato il 16 luglio del 2020. Il primogenito invece si chiama Jad ed e ha 7 anni. I due sono tanti innamorati, lei una fotografa Italo marocchina Sara Benmessaoud. Lui invece è conosciuto per il ruolo di Quasimodo interpretato nel musical Notre Dame de Paris.

Giò Di Tonno, la sua vita sentimentale privata è sempre stata sotto i riflettori spenti, marito e moglie sono tanto riservati

Giò Di Tonno è conosciuto in tutto il mondo proprio grazie al musical, ma anche per la partecipazione con seguente vittoria del Festival di Sanremo del 2008. Nonostante tutto di lui si parla pochissimo, il gossip si limita alle poche dichiarazioni rilasciate da lui e dalla donna. Entrambi sono molto riservati, non amano rilasciare troppe notizie che hanno a che fare con la loro famiglia alla quale sono tanto legati e che proteggono più che possono

Durante il periodo della quarantena si sono rilassati insieme, hanno trascorso tanto tempo con il figlio aspettando il secondogenito che adesso è arrivato a cambiargli la vita. Ciò che l’uomo ha scelto di dichiarare ufficialmente è che l’arrivo del piccolo Noah ha cambiato le loro vite, le ha sconvolte, le ha travolte. Adesso sono una famiglia completa ed unita, che nessuno riuscirà a separare.

Storia di un colpo di fulmine, proprio come nei film

La loro relazione è iniziata vent’anni fa, ecco perché il legame è consolidato. Nee hanno parlato, proprio qualche tempo fa a Vieni da me da Caterina Balivo. Li hanno raccontato il loro primo incontro che è avvenuto a Pescara; avevano degli amici in comune, si sono innamorati subito, è stato un colpo di fulmine. Lei è molto timida, non ama farsi vedere in TV.

Ha fatto soltanto un’eccezione durante l’intervista con Caterina Balivo, ha lasciato un messaggio dolce e carino a Giò mostrando quanto sia innamorata di lui. L’uomo era infatti senza parole perché mai si sarebbe potuto aspettare un gesto simile dalla moglie.