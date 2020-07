Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser umiliati da una Vip: “Famosi perché sono…”

Barbara Alberti e le frecciate velenose a Ignazio e Cecilia

È iniziata una nuova settimana di programmazione di Ogni Mattina, il programma di TV8 con Adriana Volpe. Nell’ultimo segmento del format la padrona di casa, insieme ai suoi numerosi ospiti, ha voluto parlare dei pettegolezzi del momento. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha fatto capire durante il talk di essere rimasta particolarmente stupita. Di cosa? Dai desideri espressi dall’ex ciclista trentino per il suo compleanno. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato di volere un jet privato, una macchina lussuosa Lamborghini e una villa ad Ibiza.

E su tali desideri la scrittrice ed ex gieffina Barbara Alberti, in collegamento dalla Puglia, ha voluto ironizzare lanciando una frecciatina velenosa a lui e alla fidanzata Cecilia: “Lui è famoso per essere figlio di suo padre Francesco Moser, Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen…Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro…”. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati

I tre desideri di Ignazio Moser nel giorno del suo compleanno

Ospite in collegamento a Ogni Mattina, Barbara Alberti dopo aver praticamente umiliato in pubblico Ignazio Moser e la compagna Cecilia Rodriguez, ha successivamente espresso il suo punto di vista sui tre famosi desideri dello sportivo.

E su tale vicenda, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto dubbi sul ragazzo che ha anni fa ha rubato il cuore di Cecilia Rodriguez: “Almeno non si è dato delle arie da intellettuale come fanno tanti altri…”. Mentre Michele Cucuzza altro opinionista del programma di TV8, ex gieffino insieme ad Adriana Volpe non ha voluto esprimere il suo pensiero sui desideri di Moser junior.

Il punto di vista di Adriana Volpe a Ogni Mattina

A Ogni Mattina, la padrona di casa Adriana Volpe ha voluto dire il suo punto di vista sui clamorosi tre desideri citati da Ignazio Moser il giorno del suo compleanno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è rimasta particolarmente esterrefatta perchè mai avrebbe pensato che lo sportivo metta al primo posto delle cose così materiali.

Per questo motivo la moglie di Roberto Parli ha ipotizzato che Cecilia Rodriguez potrebbe esserci rimasta male nel venire a conoscenza che il suo compagno desidererebbe degli oggetti frivoli. Per caso la conduttrice del format di TV8 avrà pensato bene?