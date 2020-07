Mercedes Henger riallaccia i rapporti con tutti, tranne che con la madre, è ancora guerra

Mercedesz Henger ancora lontana dalla mamma nonostante l’emergenza coronavirus

Mercedesz Henger continua a fare guerra alla madre Eva, non le ferma nessuno, nemmeno il coronavirus o il sangue che scorre nelle loro vene. Più passa il tempo e più madre e figlia si allontanano non riuscendo a trovare punti di incontro e a chiarire quanto accaduto.

Anzi per giunta la ventottenne in questo ultimo periodo è riuscita a far pace con tutta la famiglia che si era schierati dalla parte di Eva, contro di lei. Per il resto tutto tace e la guerra prosegue.

Mercedesz Henger racconta cosa è successo e perché ha deciso di far pace con i suoi familiari

Mercedesz Henger ha spiegato che lo zio materno ha trascorso il periodo della quarantena con lei e Lucas Peracchi in provincia di Piacenza. Poi è arrivato anche il fratello della ragazza, Riccardino. Poi ha sentito la nonna al telefono e la sorella minore Jennifer. Sono quindi tutti in buoni rapporti, tranne con l’attrice ungherese. Tra loro tutto peggiora di giorno in giorno e non c’è alcuna possibilità di riallacciare i rapporti proprio come fatto con tutti gli altri. D’altronde è vero anche che entrambe hanno rilasciato delle dichiarazioni sui fatti. Mercedesz ha detto che tra lei e la madre le cose sono rimaste come allora, non c’è nessun tipo di rapporto né positivo nè negativo.

Mentre la madre ha raccontato molto di più affermando che non muoverà un passo perché tocca alla figlia chiedere scusa.Alcune situazioni non sono state rese note perché è giusto restino private. Questo è ciò che pensa la giovane Henger, mentre la madre dal primo istante non ha fatto altro che rilasciare interviste, dichiarazioni e raccontare ogni singolo dettaglio che sarebbe dovuto rimanere tra le pareti di casa loro.

L’amore tra lei e Lucas procede a gonfie vele, tra alti e bassi sono riusciti a lasciarsi andare

I due proprio in questi giorni hanno festeggiato il secondo anno insieme. La relazione ora sembrerebbe procedere a gonfie vele rispetto al modo in cui era iniziato tutto tra alti e bassi. Hanno avuto parecchie discussioni che però hanno rafforzato l’amore. Ricordiamo per esempio qualche mese fa che si erano lasciati perché Lucas voleva andare a vivere in campagna, mentre lei ha un amore sproporzionato nei confronti della città, in modo particolare Roma. Alla fine è stata lei a chiudere un occhio pur di renderlo felice.

La ragazza ha poi ammesso di avere tanti progetti in mente, al momento non può e non vuole svelare di più. Invece Lucas continua a lavorare come personal trainer. Nel frattempo l’amore tra loro procede benissimo, tanto che si parla di figli, anche se a detta di entrambi non è ancora il momento.