Tara Gabrieletto ha un nuovo amore dopo Cristian? Avvistata in un ristorante in dolce compagnia (FOTO)

Da pochi giorni è trapelata la notizia inerente la rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto e la fanciulla sembra possa aver già trovato un nuovo amore. Un portale di gossip ha diffuso una segnalazione sulla ragazza che sembra parlare molto chiaro.

A fomentare ulteriormente questo gossip, inoltre, ci ha pensato la diretta interessata che, attraverso dei contenuti su Insatgram sta dichiarando di essere tornata finalmente se stessa. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I messaggi ambigui di Tara Gabrieletto

Tara Gabrieletto è tornata single, ma è probabile che ci sia già un nuovo amore per lei. La protagonista è tornata a Vicenza nella sua città natale dopo la separazione da Cristian. Nelle sue Instagram Stories, infatti, sta mostrando ai suoi fan tutti gli step inerenti il trasloco e l’arredamento della nuova dimora. In dei video recenti, la dama ha voluto tranquillizzare i suoi fan dicendo loro di stare finalmente bene.

La fine di un matrimonio non è mai una cosa semplice, ad ogni modo, poco per volta sta prendendo di nuovo possesso della sua vita. Nelle clip in questione, infatti, la protagonista ha detto di aver superato il momento buio e di stare davvero bene. Le sue parole hanno riempito di gioia il cuore dei fan, ma non solo. Molte persone, infatti, hanno cominciato a sospettare che la ragazza potesse aver ritrovato il sorriso con un’altra persona. Ebbene, questa potrebbe essere la verità.

L’avvistamento con il presunto nuovo amore

Un sito di gossip ha dichiarato di aver pizzicato Tara Gabrieletto in compagnia di un uomo molto affascinante, che sia sbocciato un nuovo amore? I due si trovavano all’interno di un ristorante di Vicenza e sembravano essere in sintonia tra loro. Il protagonista di questo gossip non sembra appartenere al mondo dello spettacolo, dato che non ha affatto un volto noto. Per il momento, ovviamente, si tratta solo di un gossip che, però, potrebbe essere stato indirettamente confermato dalle parole di Tara.

Il fatto che la ragazza sembri così serena e felice lascia ben sperare i fan. Inoltre, la Gabrieletto ha anche pubblicato una frase un po’ ambigua tra i recenti psot di Instagram. Nel dettaglio ha mostrato il sacchettino di un regalo ed ha detto che nella vita sono i piccoli gesti a strapparti i sorrisi migliori. Che si tratti di un regalo ricevuto dal presunto nuovo flirt?