Avete mai visto la moglie di Valerio Staffelli? Era una valletta di Buona Domenica [FOTO]

Valerio Staffelli, volto storico del tg satirico di Antonio Ricci

Senza ombra di dubbio Valerio Staffelli è uno dei pilastri di Striscia la Notizia. L’inviato è colui che consegna dei Tapiri d’oro è presente nel tg satirico di Antonio Ricci dal 1996, quindi è un veterano. In questi 25 anni il professionista ha consegnato l’ambito premio a centinaia e centinaia di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e dello sport.

Alcuni hanno reagito bene, mentre altri hanno avuto degli atteggiamenti spropositati con delle vere e proprie aggressioni. Ma non tutti sanno che il famoso inviato del programma di Canale 5 ha una moglie con un passato nel mondo del piccolo schermo. Si tratta di Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica. Andiamo a vedere nello specifico qualche altra informazione sulla donna.

La storia d’amore di Valerio Staffelli e Matilde Zarcone

L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha conosciuto Matilde Zarcone quando entrambi erano ancora molto giovani. Per l’esattezza si sono visti per la prima volta durante un party di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti. Una festa risalente agli Anni Novanta e la cosa buffa è che inizialmente i due provavano una forte antipatia reciproca.

Una volta approfondita la conoscenza, colui che consegna Tapiri d’oro e l’ex valletta non si sono più lasciati. Infatti la coppia ha festeggiato le nozze d’argento. Sui 25 anni di matrimonio al magazine di gossip Chi, Staffelli aveva detto: “Questi decenni sono volati. Visto il fascino che Matilde esercita su di me, mi sembra di stare con lei solo da due o tre anni, c’è passione mista a complicità. Non la amo come il primo giorno, ma molto di più”.

Chi è Matilde Zarcone?

Per tutti coloro che non lo ricordano, Matilde Zarcone ha un passato sul piccolo schermo. Infatti negli Anni Novanta è stata valletta nella trasmissione televisiva Buona Domenica, quando il format di Canale 5 era nelle mani di Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

Quella della moglie di Valerio Staffelli è stata una breve carriera nel mondo dello spettacolo, infatti dopo alcuni anni si è dedicata ad altro e ha costruito una meravigliosa famiglia con lo storico inviato del tg satirico Striscia la Notizia. Dalla loro unione sono venuti al mondo due figli: Riccardo e Rebecca. Ecco una foto della coppia: