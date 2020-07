Un posto al sole, spoiler 21 luglio 2020: Viola reagisce male ad un regalo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 21 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3, svelano che il ritorno di Dolly a Palazzo Palladini sarà abbastanza turbolento. Intanto, Viola sarà felice di festeggiare il suo compleanno, nonostante l’ansia per l’incarico di Eugenio, ancora alle prese con il clan di Tregara.

Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di domani raccontano poi che Angela proverà a rallegrare la sua amica del cuore Viola facendole un regalo di compleanno che, tuttavia, non le sarà molto gradito. Marina invece dovrà fare i conti con la gelosia di Fabrizio e la voglia di Ferri di metterle i bastoni tra le ruote per l’ennesima volta.

Un posto al sole anticipazioni martedì 21 luglio 2020

Marina è ora libera di vivere la sua storia d’amore con Fabrizio, scagionato da tutte le accuse. Roberto però si è mostrato geloso, facendole chiaramente capire di essere interessato a lei. Nonostante Marina provi dei forti sentimenti nei confronti di Fabrizio, non sarà indifferente alla perseveranza della sua fiamma storica. Nella puntata di domani di Un posto al sole, la Giordano farà una proposta a Ferri che si rivelerà però un passo falso.

Gli spoiler di Un posto al sole svelano che Viola ed Eugenio continueranno ad essere in crisi. Se Nicotera è deciso a far saltare il clan Tregara e soprattutto Mariano, la figlia di Ornella preferirebbe che il marito pensasse di più alla sua famiglia, specie ora che sono genitori del piccolo Antonio.

Un regalo sgradito da parte di Angela

Vedendo la sua amica così giù di corda, Angela farà un regalo a Viola, sperando di farle tornare il sorriso. Come rivelano le anticipazioni di Un posto al sole però, il dono avrà l’effetto contrario. La Bruni non reagirà affatto bene, complice anche lo stress per via del pericoloso incarico che si è sobbarcato Eugenio.

Infine, nella puntata di domani di Un posto al sole che andrà in onda come sempre su Rai 3 nel pre-serale, Guido e Mariella saranno alle prese con le ultime incombenze per il loro matrimonio, cerimonia nella quale si celebrerà anche il battesimo del loro primogenito. Nella lista degli invitati manca Dolly, tornata a Palazzo Palladini. La zia di Vittorio ha un carattere particolare e i promessi sposi credono che possa combinare qualche guaio. A quel punto, il Del Bue si tirerà indietro dal faticoso compito di mettere al corrente la sorella di Assunta, passando la patata bollente a Mariella e Silvia.