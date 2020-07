Mediaset punisce Belen Rodriguez, smacco per l’ex di De Martino: ridotto lo stipendio

Mediaset riduce il compenso a Belen Rodriguez

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Belen Rodriguez. Infatti, sia dal punto di vista sentimentale che professionale la soubrette argentina ha avuto dei grattacapi. La sua presenza alla nuova edizione di Tu si que vales in onda da settembre in prima serata su Canale 5 era in bilico fino a qualche settimana fa. Il motivo? A svelare l’indiscrezione ci ha pensato ancora una volta Dagospia, dopo lo scoop su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Sembra che i vertici Mediaset abbiano ritoccato in ribasso i compensi di alcuni conduttori di punta dell’azienda televisiva. Per tale ragione i produttori del talent show del sabato sera e la modella hanno trattato a lungo fino a trovare un accordo. In poche parole la madre di Santiago sarà di nuovo alla guida del format, le cui registrazioni stanno avvenendo in questi giorni, ma con un cachet inferiore. Al momento Roberto D’Agostino non ha reso note le cifre esatte.

La soubrette argentina ha altre entrate: una su tutte Instagram

Ebbene sì, per questa nuova edizione di Tu si que vales Belen Rodriguez dovrà accontentarsi perché Mediaset le verserà uno stipendio più basso rispetto al passato. Sicuramente non sarà un problema per l’ex di Stefano De Martino che ha delle entrate come modella ed influencer. Inoltre è una dei personaggi televisivi più influenti nel nostro Paese.

Dopo essere diventata una star del piccolo schermo e della moda, da qualche tempo lo è anche di Instagram con quasi dieci milioni di follower. Praticamente le aziende e i brand fanno a gara per averla come testimonial dei propri prodotti. Al momento solo poche hanno avuto la fortuna perché lei sceglie solo quelle più importanti.

Belen Rodriguez tra Roma ed Ibiza per questioni di lavoro

Per il secondo anno consecutivo Belen Rodriguez trascorrerà l’estate tra Roma ed Ibiza, ma stavolta lontana dal ballerino napoletano Stefano De Martino. Nell’isola spagnola per rilassarsi insieme al figlio Santiago e ad amici, mentre nella Capitale per registrare le nuove puntate di Tu si que vales.

Oltre a lei a settembre ritroveremo Martin Castrogiovanni è Alessio Sakara alla guida del programma. Mentre alla giuria Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli a quella popolare.