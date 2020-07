Temptation Island, la reazione di Andrea spiazza Anna. Ecco i dettagli

La reazione di Andrea

Una delle coppie più discusse di Temptation Island è composta da Anna e Andrea. Hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni per volontà di lei. Vorrebbe convolare a nozze e avere un figlio, nonostante già abbia vissuto con l’ ex compagno questi lieti eventi.

Andrea ha sempre riferito di non essere pronto a fare determinati passi per via della giovane età. Ha 10 anni in meno, ragion per cui vuole prima realizzarsi nel mondo del lavoro. Le telecamere hanno ripreso un piano architettato dalla donna per indurre il fidanzato ad accontentare tali richieste. Il diretto interessato ha deciso di attendere l’ultimo falò per dirgliene quattro. La famiglia di lui spera che torni a casa da solo.

‘Arriverò fino alla fine del mio percorso’

La reazione di Andrea spiazza Anna, dal momento che si sta sbilanciando molto con il tentatore Carlo. Ha detto alle sue compagne d’avventura di puntare sulla gelosia per spingerlo verso l’altare. Non sa che Andrea è a conoscenza di ciò che ha in mente. Quest’ultimo ha spesso ribadito a Filippo Bisciglia che ha altri obiettivi da raggiungere per ora.

Inoltre l’istinto paterno deve essere spontaneo e non forzato altrimenti si commetterebbero degli errori irreparabili. Prima di amare lei, ha accolto nella sua vita i 2 figli avuti dalla relazione precedente. Non capisce perché lei voglia bruciare le tappe se è già una madre a tempo pieno. Non ha intenzione di cadere nel tranello, dunque attenderà con ansia la resa dei conti.

Il pubblico di canale 5 è dalla parte di Andrea, in quanto spera che riesca ad aprire finalmente gli occhi. Una delle tentatrici si è affezionata a lui al punto tale da fargli una dedica commovente. Gli ha augurato il meglio una volta lontano dai riflettori con o senza la sua presenza. Le sue parole avranno senza dubbio toccato il cuore del giovane.

‘Ancora non chiede un falò di confronto’

Andrea attende il confronto finale per smascherare davanti a tutti la propria fidanzata, la quale si sta stupendo del silenzio. In effetti ha esagerato sia con gesti che con dichiarazioni. Dovrà aspettare a differenza di Valeria che ha rivisto dopo poche settimane Ciavy. Le cose non sono andate bene, dunque si sono detti addio. I telespettatori sperano che possa sbocciare l’amore con Alessandro Basciano. Per scoprirlo non ci resta che attendere.