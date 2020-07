Day Dreamer, l’attore più bello del cast secondo il pubblico femminile

L’attore più bello del cast

La soap opera turca Daydreamer-Le Ali Del Sogno sta appassionando gli italiani fin dalla prima puntata. Grazie all’avvincente trama il pubblico di canale 5 sogna ogni giorno ad occhi aperti. I protagonisti indiscussi sono gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir (Sanem).

Secondo fonti attendibili sembra che siano molto affiatati nella vita privata. Ciò spiega la naturalezza dei loro sguardi previsti dal copione. Can interpreta l’affascinante fotografo Can Divit, ma è già noto agli italiani per aver recitato in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Le donne impazziscono letteralmente per lui, m ci sono degli attori del cast che gli stanno dando del filo da torcere. Tra questi c’è Birand Tunca (Emre Divit).

‘Ciò che più lo rende diverso da me invece è la sua mancanza d’amore’

L’attore più bello del cast secondo il pubblico femminile è Birand Tunca, uno dei più talentuosi in circolazione degli ultimi anni. Ha 29 anni ed è nato a Istanbul. Dopo aver studiato recitazione in un prestigioso teatro, nel 2014 si è fatto conoscere grazie ad alcune serie tv, come Dirilis. Poi ha ottenuto un ruolo di spicco in Day Dreamer.

Ciò gli ha permesso di diventare famoso anche in Italia, raggiungendo milioni di follower sui social. Non è apprezzato solo per l’indiscusso talento, ma anche per la bellezza scultorea. Non a caso nel soap opera sarà in grado di far perdere la testa a varie donne. I fan sanno sicuramente che ha procurato dei problemi seri al fratello Can, dato che il padre ha sempre preferito lui.

Per raggiungere il suo obiettivo ha sfruttato l’ingenuità di Sanem al punto tale da compromettere la loro relazione. Non è un personaggio positivo, ma Birand è contento di interpretarlo perché ha modo di mettersi alla prova. Hanno personalità completamente diverse, però in fin dei conti comprende alcune azioni di Emre. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Birdan ha affermato che il suo cuore batte per una persona.

Osman, nuovo modello

L’attore più bello del cast è Birdan, ma Can deve competere anche con Ali Yagci (Osman). Ha recitato solo in produzioni turche a partire dal 2016. Nel 2018 ha indossato le vesti di Osman, un macellaio segretamente innamorato di Layla, sorella maggiore di Sanem. Il suo fascino sarà apprezzato al punto tale da intraprendere la carriera del modello per l’agenzia dei fratelli Divit.