Katia Ricciarelli ha un fidanzato? Diaco fa delle insinuazioni

Arriva in diretta una rivelazione sulla vita privata di Katia Ricciarelli, Diaco le ha chiesto se ha un fidanzato, ma lei ha detto di non poter rivelare nulla

Ogni tanto salta fuori qualche gossip su Katia Ricciarelli, anche se con una certa discrezione. A parte la rivelazione che è giunta all’improvviso in diretta, lei ha saputo tenere a basa le allusioni. Ma chi ha rivelato la notizia? E’ stato il conduttore Pierluigi Diaco che ha buttato giù la frase durante l’ospitata della Ricciarelli nel suo programma a Io e Te.

Il conduttore ad un certo punto dell’intervista le ha detto di sapere che in hotel frequenta qualcuno, ma non dice chi. La Ricciarelli ha trovato quindi il fidanzato fra gli autori di Io e Te? La soprano lirica è titolare della rubrica La posta del cuore e nella puntata del 20 luglio ha dato un aiuto ad un 29enne. Il giovane, che non aveva ancora avuto rapporti intimi con una donna, aveva chiesto il suo aiuto.

Katia Ricciarelli dà un consiglio ad un giovane

Visto che il giovane non aveva avuto ancora rapporti con una donna, la Ricciarelli gli ha consigliato di essere più passionale e deciso. Lo ha esortato ad esserlo nel caso avesse incontrato una donna che gli piacesse. Gli ha anche suggerito le parole da dire alla donna che avrebbe suscitato il suo interesse.

E’ stato a questo punto che Pierluigi Diaco ha colto l’occasione per lanciare una battutina alla Ricciarelli. Di solito la vita privata della cantante è top secret e nessuno sa mai nulla di lei. Stavolta però Diaco ha voluto osare e ha rivelato di sapere qualcosa della sua vita privata. In parole povere le ha detto che sapeva che avesse un fidanzato.

La rivelazione sul fidanzato della Ricciarelli in diretta

Si è sbilanciato Pierluigi Diaco e lo ha fatto in diretta, mentre la Ricciarelli stava gestendo la rubrica de “La posta del cuore”. Il conduttore ha detto apertamente di sapere che lei si sta frequentando con l’autore Giannotti anche di domenica per scegliere le pagine.

La Ricciarelli ha confermato quanto ha detto Diaco, che lei e Giannotti si vedevano la domenica, ma ha aggiunto che non poteva dire di più. Diaco ha proseguito incalzando la Ricciarelli e le ha detto che i due si frequentavano anche in hotel.

La Ricciarelli a questo punto ha troncato la conversazione e l’ha sviata su altre tematiche. La cantante durante la trasmissione aveva anche parlato di aver rinunciare a ballare mentre era sposata con Pippo Baudo.