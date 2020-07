Britney Spears, trapela la notizia che doveva restare riservata “I farmaci non funzionano più”

E’ choc nel mondo della musica, la malattia di Britney Spears è fuori controllo, i farmaci non fanno più effetto, la cantante sta soffrendo tantissimo

E’ ancora una volta sotto l’esposizione mediatica Britney Spears, ma non per quanto riguarda cose positive. La cantante sta attraversando uno dei momenti più brutti della sua vita e non ha praticamente più facoltà di prendere decisioni. Accantonata la vita professionale, proprio per via dei suoi malesseri, la pop star ha avuto diversi crolli mentali.

Attualmente sta vivendo un momento delicatissimo, e i fan sono molto preoccupati per lei. Alcuni, invece di assistere a quanto sta accadendo, si sono anche mossi per fare qualcosa a suo favore. Ma cosa è successo alla Spears? Il movimento denominato #FreeBritney, Birtiney libera proclama a gran voce che la cantante sia liberata dal dominio del padre. Pare infatti che sia il genitore ad avere il controllo su di lei e a decidere per lei.

Britney Spears sta soffrendo e i farmaci non funzionano

I suoi sostenitori non vogliono che accada più e hanno gridato la libertà per Britney. La cantante ha perso ogni potere decisionale e i fan si sono mobilitati per lei. Al movimento hanno aderito anche il fidanzato e la madre della pop star. Ma a sconvolgere è una rivelazione choc, che è stata pubblicata su TMZ.

A rivelare la terribile notizia è una persona vicina che non ha voluto rendere pubblico il suo nome. Pare che Britney stia male perché i farmaci non le fanno più alcun effetto. Sempre dalla fonte anonima si apprende che Britney sta soffrendo maledettamente e che ancora i medici non hanno trovato dei farmaci sostitutivi. Inoltre, è stato anche detto che non è facile per chi l’ha sotto cura gestire la Spears, che pare sia totalmente fuori controllo.

La cantante danneggiata dagli effetti collaterali dei farmaci

Dalla testimonianza della persona vicina alla cantante emergono altri dettagli preoccupanti. Pare che la Spears certe volte si lamenti e vorrebbe riavere la libertà. Ma la verità è che non è stabile e la sua malattia peggiora. In più, i farmaci le hanno causato degli effetti collaterali gravi, che la stanno distruggendo.

I due bambini della Spears sono stati affidati a Kevin Federline per più tempo rispetto che a lei, proprio per il suo cattivo stato mentale. Visto quanto è stato detto, il fatto che sia stato creato un movimento per darle più libertà potrebbe generare cose negative.