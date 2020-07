Alessandro Borghese tutto muscoli e tatuaggi, un pezzo da 90 (FOTO)

Chef famoso e apprezzato, Alessandro Borghese mostra muscoli e tatuaggi, lo scatto a torso nudo fa impazzire i fan

Bravissimo, famoso e anche bello, Alessandro Borghese è fra gli chef più amati della televisione. Le donne lo adorano, oltre che per le sue ricette e la sua bravura, anche per la sua bellezza. Anche l’occhio vuole la sua parte e decisamente in Alessandro l’estetica c’è e anche tanta. Oltre al talento indiscutibile, lo chef ha un carisma che pochi hanno.

E’ anche molto simpatico e sa come conquistare il pubblico. Il suo programma “Quattro ristoranti” è molto seguito e lo chef ogni volta riesce a catturare sempre più l’attenzione dei telespettatori. D’altronde, nella sua vita la tv è sempre stata presente visto che è figlio della famosa attrice Barbara Bouchet. Il padre era Luigi Borghese, un imprenditore napoletano. (Continua dopo la foto)

Alessandro Borghese e la sua passione per la cucina

Alessandro negli anni ha coltivato la sua passione per la cucina e ne ha fatto la sua professione. Contrariamente alla mamma, che di cucina ha sempre saputo molto poco, lui è un vero appassionato. Il talento lo ha avuto sin da giovane e lo ha coltivato facendone un punto di forza.

Il programma “4 ristoranti” di Alessandro è fra i più seguiti in assoluto della tv e sul web sono tanti i commenti del pubblico. Su Instagram Borghese è molto seguito, sono infatti 1 milione e 800mila i suoi followers. Non mancano sul suo profilo scatti che mostrano i vari momenti del suo lavoro e ovviamente anche piatti deliziosi. I fan lo seguono e lo adorano e prendono spunto dai suoi conigli per le loro ricette.

Borghese mostra muscoli e tatuaggi

Borghese è sempre in tenuta da lavoro, e raramente lo si vede in altri abiti. Su Instagram tuttavia ci sono anche scatti in cui è insieme alla moglie, ma i fan hanno invece apprezzato le ultime foto. Borghese si mostra infatti a torso nudo, un’immagine che è piaciuta moltissimo ai fan, tanto che hanno inviato tanti like. Si vedono i muscoli e anche i tatuaggi di Alessandro, che si mostra con una veste diversa.

Tanti i commenti dei fan e soprattutto delle donne che hanno gradito lo scatto. Non sono mancati i complimenti e le belle parole, e anche divertenti riferimenti alla cucina. Non c’è che dire, è davvero un bell’uomo!