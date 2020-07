Uomini e Donne, Gemma Galgani ha lasciato Nicola? Ecco il motivo

Gemma ha lasciato Nicola?

Da anni Uomini e Donne di Maria De Filippi appassiona gli italiani. Il merito è senza dubbio di coloro che si mettono in gioco per trovare l’anima gemella. Alcuni sono convolati a nozze mentre altri sono diventati genitori. Basta menzionare Sossio Aruta e Ursula Bennardo, da poco alle prese con la piccola Bianca.

Per altri partecipanti, invece, non sempre c’è un lieto fine a causa di alcune problematiche. E’ il caso di Gemma Galgani, la quale ha voluto approfondire la conoscenza di Nicola Vivarelli. La sua scelta non è stata apprezzata dalla maggior parte del pubblico, dunque ha ricevuto una marea di critiche. Ultimamente, però, pare che sia abbia fatto un passo indietro.

‘Ha capito che non ci può essere un futuro?’

Gemma ha lasciato Nicola perché sembra che abbia capito che non ci può essere un futuro con lui. Stavolta avrebbe preso una saggia decisione, dopo aver accumulato tante delusioni nel corso del tempo. Secondo i telespettatori del programma, probabilmente ha iniziato ad avvertire la differenza d’età. Hanno due stili di vita completamente diversi, in quanto lui adesso si sta godendo le vacanze con gli amici.

Lei avrebbe dovuto raggiungerlo in questi giorni, ma i loro piani sono palesemente cambiati. Nonostante i due non abbiano ancora detto nulla ai rispettivi follower, quest’ultimi hanno tratto da soli le conclusioni. Nessuno ha mai scommesso sulla loro relazione, poiché lui potrebbe essere il nipote.

Gemma è nota per sognare ad occhi aperti fin dai tempi della sua storia con Giorgio Manetti. Il loro amore ha entusiasmato, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Dopo Giorgio, per Gemma sono arrivati cavalieri intenti solo ad ottenere visibilità. Molti sostengono che Nicola sia uno di questi, poiché è inconcepibile che voglia conquistare il cuore della dama 70enne.

Nicola, nuovo tronista?

L’interesse di Nicola per Gemma non è mai risultato credibile, però ciò non ha mai messo in discussione la sua personalità. A 26 anni ha mostrato di ragionare meglio di un uomo maturo. Non a caso alcune dame, come Valentina, si erano proposte di corteggiarlo. Lui ha sempre rifiutato di rispondere a determinati input per rispetto di Gemma. Adesso non è certa la fine della frequentazione, ma se fosse così potremmo rivederlo a settembre sul trono? Per scoprirlo non ci resta che attendere.