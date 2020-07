Uomini e Donne, è finita tra Martina Nasoni e Matteo Guidetti

E’ finita tra Martina e Matteo?

Una delle troniste più amate dell’ultimo periodo di Uomini e Donne è sicuramente Sara Shaimi. Per la ‘collega’ Giovanna Abate non c’è stato un risvolto positivo con Sammy Hassan, il quale pare che sia tornato con l’ex moglie. Per Sara, invece, è un magico periodo grazie a Sonny Di Meo.

Il corteggiatore ha accettato di frequentarla al di fuori del contesto televisivo e attualmente si dichiarano molto innamorati. Spesso condividono degli scatti sui rispettivi social, dimostrando in questo modo che va tutto a gonfie vele. La tronista ha scelto Sonny a discapito del giovane Matteo Guidetti. Sembrava che quest’ultimo avesse trovato la serenità accanto a Martina Nasoni, ma si dice che la loro conoscenza sia già giunta al capolinea.

‘La loro conoscenza si è interrotta prima del tempo’

E’ finita tra Martina e Matteo? Questa è la domanda che in tanti stanno facendo sul web. Anche se i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, si vocifera che abbiano messo la parola fine alla frequentazione. I follower del ragazzo speravano che potesse riacquistare il sorriso con la vincitrice di una vecchia edizione del Grande Fratello.

I due erano molto affiatati in base a ciò che si percepiva nelle Instagram Stories. Una volta Matteo si sbilanciò sull’argomento dicendo solo che qualcosa stava bollendo in pentola. Purtroppo, per cause ancora sconosciute, non c’è stato un lieto fine. Martina è nota per aver avuto una relazione con l’ex gieffino Daniele Dal Moro. Sono usciti insieme dal reality, però si sono lasciati dopo un anno.

Lui ha accettato la proposta del trono prima dell’avvento della pandemia. Ragion per cui non è riuscito a costruire nulla con nessuna corteggiatrice. Molti insinuavano che ci fosse stato un ritorno di fiamma con Martina, la quale non ha esitato a smentire il pettegolezzo. Probabilmente si stava già sentendo con Matteo in quel periodo.

Matteo, a settembre sul trono?

E’ finita tra Martina e Matteo, dunque potrebbe tornare nello studio a settembre nel ruolo di tronista. Il pubblico vorrebbe vederlo accanto ad Alessandro Graziani e Davide Basolo. I tre meriterebbero la possibilità di trovare l’amore perché se lo meritano. Hanno dimostrato di essere molti maturi, nonostante la giovane età. Non sono alla ricerca del business, in quanto i tutti hanno ancora voglia di sognare a occhi aperti.