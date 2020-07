Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 23 luglio: Sanem scopre che Can è l’Albatros e lo bacia

Trentaduesimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Il popolare sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir sta riscuotendo un grandissimo successo a livello di ascolti e per tale ragione Mediaset gongola soprattutto in quella fascia oraria.

Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Sanem riceverà un falsa informazione su Can, quindi fuggirà via. Il fotografo appena scoprirà tutto la raggiungerà in teatro svelando le di essere lui l’Albatros. A quel punto tra i due scatterà il bacio.

Sanem sconvolta scappa via

Le anticipazioni del 32esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 23 luglio 2020, svelano che tutti gli invitati compresa Sanem si prepareranno per partecipare al party di compleanno di Polen. Una festa che si svolgerà nella villa del suo ex Can. Dopo essersi truccata e messo un dei suoi migliori vestiti, la protagonista della soap opera salirà in auto insieme a Guliz e rimarrà letteralmente scioccata. Per quale ragione?

Nel dettaglio la giovane aspirante scrittrice riceverà una rivelazione sconvolgente, poiché verrà a conoscenza che la sua rivale in amore Polen si è trasferita nella casa dell’affascinante fotografo in modo definitivo. A quel punto Sanem perderà tutto l’entusiasmo che aveva inizialmente, soprattutto quando Guliz le dirà che il Divit e la sua ex potrebbero addirittura sposarsi.

Sanem scopre che Can è l’Albatros e si baciano

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che particolarmente delusa, Sanem deciderà di non presentarsi più alla festa di compleanno di Polen. Quindi l’aspirante scrittrice penserà di andare dal suo amico Ceycey nel teatro in cui si è tenuta la festa del 40esimo anniversario della Fikri Harika. Dopo averla cercata in qualsiasi posto, Can chiederà delle spiegazioni alla sua segretaria in merito alla sparizione della donna che ama.

Il fratello maggiore di Emre quando scoprirà che la Aydin crede che lui ami ancora la sua ex, arrabbiato perché la persona che ama ha ricevuto una notizia falsa, si precipiterà in teatro. Il fotografo indosserà gli stessi abiti eleganti che quando si sono baciati, per confessare tutta la verità. La ragazza riconoscerà immediatamente le scarpe di Albatros, colui che le ha rubato il cuore. Quindi i due protagonisti quando si troveranno sullo stesso palchetto si baceranno, ma stavolta non al buio.