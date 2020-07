Uomini e Donne, Gemma Galgani sparita nel nulla: l’appello di Nicola Vivarelli

La storia tra Gemma e Nicola sembra arrivata al capolinea

Gemma Galgani sembra essere sparita nel nulla. A parlarne è Nicola Vivarelli, il 26enne che dallo scorso giugno frequenta la dama torinese al di fuori del dating show di Uomini e Donne. Inizialmente le cose sembravano andare bene al punto che si era parlato di una loro possibile partecipazione a Temptation Island Vip.

Col passare del tempo però, la situazione è cambiata e pare che i due non si vedano da diverso tempo. In una recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine, Sirius aveva detto di aver invitato più volte la 70enne a raggiungerlo per trascorrere dei giorni insieme, ma la piemontese si è sempre rifiutata. A questo punto sembra palese che la loro frequentazione sia arrivata al capolinea.

L’appello di Sirius su Instagram

Nel è ultime ore Nicola Vivarelli è tornato attivo sul suo account Instagram postando un paio di scatti. E proprio sotto i contenuti in questione i follower hanno iniziato a chiederli come procede la sua frequentazione con Gemma Galgani. Una utente in particolare ha chiesto al 26enne Sirius per quale ragione ha gli occhi tristi nelle foto condivise in giornata.

La risposta del diretto interessato non è tardata ad arrivare: “Se c’è tristezza nei miei occhi un motivo c’è”. Le parole del ragazzo fanno intendere che tra lui e la dama piemontese non va per niente bene. Poi un altro internauta ha domandato al cavaliere del Trono over di Uomini e Donne dove avesse lasciato Gems. A quel punto quest’ultimo ha replicato così: “Domanda da un milione di dollari!!! Vorrei saperlo pure io”.

Gemma Galgani continua a rimanere in silenzio

Stando alle risposte che Nicola Vivarelli ha dato ai suoi follower di Instagram, tra lui e Gemma Galgani la situazione è precipitata. E se il 26enne ha dato la sua versione dei fatti sulla frequentazione con la dama torinese, quest’ultima continua a rimanere in silenzio. Per quale ragione la protagonista del parterre senior di Uomini e Donne non vuole vedere più Sirius.

Per caso il ragazzo ha fatto o detto qualcosa di grave e lei non vuole perdonarlo? Stando ai fan del dating show di Maria De Filippi la 70enne ha trovato una scusa per lasciarlo così a settembre sarà nuovamente al Trono over. Se avesse continuato la storia con lui la visibilità è popolarità sarebbe scemata. Sarà davvero così?