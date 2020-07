Andrea Delogu ironizza sul peso di Marcello Masi, lui sbotta: “Perché dici questo?”

Andrea Delogu punzecchia Marcello Masi

Continua la programmazione de La vita in diretta estate. Anche in questo periodo dove gran parte degli italiani sono in vacanza o si apprestano a farlo, lo storico rotocalco di Rai Uno fornisce informazioni su quello che sta accadendo nel nostro Paese.

Nella puntata in onda lunedì 20 luglio 2020 si è parlato molto di ristorazione e delle difficoltà che sta riscontrando questo settore a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Nonostante in Italia la situazione sembra essere sotto controllo dal punto di vista dei contagi, i proprietari di ristoranti, trattorie e agriturismi fanno fatica ad andare avanti.

Nello studio 3 del centro Rai di via Teulada erano presenti la chef stellata Cristina Bowerman e Gabriele Bonci, volto storico del cooking show La prova del cuoco. A quel punto Andrea Delogu ne ha approfittato per punzecchiare Marcello Masi sul tema cibo. L’ex direttore del Tg2 aveva definito un parterre de rois, l’accolta di ospiti. Quindi la collega ha sottolineato: “Come te”. Il giornalista, passandosi una mano sulla pancia, ha replicato: “Perché dici questo? Si vede?”.

Gabriele Bonci e Cristina Bowerman parlano della crisi della ristorazione

Nel primo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, dopo la simpatica gag tra Marcello Masi e Andrea Delogu, i due hanno dato spazio a Gabriele Bonci e Cristina Bowerman. Quest’ultimi presenti in studio hanno parlato di come stanno vivendo i ristoratori la crisi causata dalla pandemia da Coronavirus.

I due ospiti hanno voluto dire il loro punto di vista per la fascia di lavoratori più colpita, ovvero quella dei camerieri. I primi ad essere licenziati in situazioni di grande difficoltà sono quelli che fanno parte della manovalanza. A quel punto la conduttrice del rotocalco pomeridiano di Rai Uno si è congratulata con loro per l’altruismo mostrato, dicendo: “È molto nobile quello che state dicendo”.

Serena Bortone ironizza con Masi

Nella puntata de La vita in diretta estate in oda lunedì 20 luglio 2020 era presente anche Serena Bortone. Ricordiamo che quest’ultima condurrà Oggi è un altro giorno, format pomeridiano che prenderà il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. La padrona di casa di Agorà ha ironizzato con Marcello Masi.

L’ex direttore del Tg2, subito dopo, si è unito ai complimenti che la collega Andrea Delogu ha fatto a Cristina Bowerman e Gabriele Bonci per la solidarietà e sostegno mostrato nei confronti dei propri collaboratori. Ecco le parole del giornalista: “I grandi chef sono grandi anche per questo: per la grande attenzione per i propri lavoratori”.