Nina Moric svela tutti i retroscena sulla vita di Belen Rodriguez

Nina Moric rivela che la vita di Belen è stata un calvario, ecco tutta la verità

Nina Moric e Belen Rodriguez hanno trascorso anni a farsi guerra a vicenda, adesso si sono riappacificare da qualche tempo. La dimostrazione che tra loro è tornato il sereno arriva da alcune foto scattate qualche tempo fa in una taverna a Capri, dove le due sono insieme durante una serata di divertimento tra balli e canti.

Tra loro c’è tanta complicità e si divertono pure. Ecco che in una delle ultime interviste la showgirl croata racconta il mondo di Belen, il suo passato, tutto ciò che ha avuto modo di conoscere da quando tra loro tutto si è sistemato.

Così Nina ha dichiarato che ognuno ha delle sofferenze che non necessariamente devono essere raccontate o devono diventare affare pubblico soltanto perché si è personaggi noti. C’è chi soffre in silenzio e mostra sempre il sorriso, per esempio Belen. Spesso l’argentina viene attaccata e giudicata per apparenza, nulla di più sbagliato afferma la Moric. Bisogna imparare che soprattutto in questo mondo non è sempre oro quello che luccica. Belen ha un bel calvario alle sue spalle.

Nulla per lei è stato semplice. Nulla le è stato regalato. È una bravissima donna, anche se a volte è molto delusa da alcuni suoi atteggiamenti inattesi, da scelte di vita e decisioni, che le fanno male. Merita il meglio e le augura tutto il bene del mondo. Rivelazioni inaspettate per i follower che hanno assistito alle diatribe anche online sui social tra le due donne.

Nina Moric il riferimento velato alle avventure amorose di Belen, da Stefano De Martino a Fabrizio Corona

Nina Moric non ha specificato a chi andasse suo riferimento, ma è ovvio si riferisse alle scelte amorose della bella Argentina. Uno degli ultimi errori per esempio secondo Nina ha a che fare con la fine della relazione con Stefano De Martino con il quale Belen ha un figlio, Santiago. La loro rottura l’ha lasciata senza parole, è molto delusa da questo.

Credeva e crede ancora oggi in loro, secondo Nina tra i due non è ancora arrivata la fine. La stessa cosa vale per la relazione con Fabrizio Corona a causa della quale tra le due è scoppiata una vera e propria guerra.

Dal processo ad oggi le cose sono cambiate e le due hanno seppellito l’ascia di guerra

Adesso ogni cosa è stata risolta tra Belen e Nina. Tutto ebbe inizio nel 2018 quando Belen denunciò Nina per diffamazione. Il risultato fu la condanna della croata da parte del tribunale di Milano a risarcire €2000 all’argentina e pagare €600 di multa per averla definita “viado”.