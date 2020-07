Giulia De Lellis spaventa i fan: “Mi devo operare, mi sono cag**a sotto” (FOTO)

L’influencer Giulia De Lellis ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato che si deve operare. Un po’ di giorni fa, aveva ammesso di avere un problema alla gola che le portava sempre un costante abbassamento della voce.

Per un’ipocondriaca come lei questa era certamente una preoccupazione non indifferente. Pertanto, dopo aver atteso un po’ di tempo, si è decisa ad andare dal medico per farsi visitare. Il responso non è stato esattamente dei migliori.

Giulia si deve operare al naso

Giulia De Lellis si dovrà operare. La ragazza ha spiegato di avere un problema al naso che le porta ad avere dei disturbi alquanto fastidiosi. La visita medica a cui si è sottoposta l’ha leggermente rasserenata in quanto, per fortuna, non si tratta di nulla di estremamente grave. Ad ogni modo, dovrà comunque sottoporsi ad un’operazione. La protagonista non è entrata molto nello specifico, dato che è una cosa che le genera parecchia ansia. Ad ogni modo, ha detto che si tratterà di un intervento al naso.

Non appena farà ritorno a casa si organizzerà per mettere a posto questa faccenda e levarsi anche questo pensiero dalla testa. Nel corso delle IG Stories, l’influencer ha detto che le sarebbe potuta andare sicuramente meglio, tuttavia, non si lamenta, perché ci sono persone che stanno molto peggio. La cosa importante è che si tratta di una cosa assolutamente risolvibile. (Continua dopo la foto)

La De Lellis racconta della visita medica

Durante lo sfogo in cui ha annunciato che si dovrà operare, Giulia De Lellis ha anche raccontato alcuni dettagli in merito alla visita a cui si è dovuta sottoporre. Nello specifico, ha detto che si sente ancora molto stordita in quando il dottore che l’ha visitata le ha fatto un esame alquanto invasivo e doloroso. In particolar modo, le hanno infilato un tubicino su per il naso, il quale le ha generato parecchio fastidio.

Tutto questo, però, non scalfisce minimamente lo spirito battagliero dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La fanciulla, infatti, dopo aver fatto questo racconto, ha detto di dover scappare in quanto si sarebbe dovuta cimentare in una cena con alcuni amici. Al momento è ancora impegnata con alcuni progetti lavorativi, ma appena riuscirà a liberarsi metterà a posto la questione che riguarda il suo problema di salute al naso.