Giovanna Abate in diretta su Instagram, i fan la mettono alle strette su Sammy: “Adesso basta”

Ieri sera, Giovanna Abate ha fatto la sua prima diretta su Instagram. Si è trattato di un momento alquanto improvvisato che, infatti, è stato caratterizzato da diversi avvenimenti confusi. Ad ogni modo, i fan ne hanno approfittato per porgere in modalità live tutte le domande e curiosità.

Durante il collegamento, però, la protagonista ha fatto di tutto per glissare le domande inerenti la fine della sua storia con Sammy. All’ennesima richiesta di spiegazioni, allora, la fanciulla ha sbottato.

Giovanna messa alle strette su Instagram

Nel corso della diretta che Giovanna Abate ha fatto ieri sera su Instagram sono spuntati diversi argomenti molto interessanti. Ciò che i fan erano più curiosi di sapere riguardava, ovviamente, la sua vita sentimentale. La ragazza, però, di tutto ha parlato invece di menzionare questo argomento. Nel caso specifico, si è soffermata sul suo lavoro, sulle attività che gestisce e sulla sua innata passione per la moda. Ad ogni modo, dopo diversi minuti di collegamento, la protagonista è stata messa alle strette.

Alcuni utenti le hanno fatto notare che non si stesse comportando esattamente in modo corretto dato che sembrava eludere volontariamente tutte le domande su Sammy. A quel punto, allora, l’Abate ha negato di voler scappare dalla vicenda ed ha spiegato alcune cose. In particolar modo, ha detto che tutto ciò che aveva da dire sulla questione lo ha rivelato attraverso l’intervista su Uomini e Donne magazine. (Continua dopo la foto)

L’Abate sbotta in diretta

In tale occasione ha rivelato di aver spiegato la “sua” verità e poi si è corretta dicendo che quella fosse la verità assoluta. Adesso non ha nient’altro da aggiungere, pertanto, è il caso di chiudere la questione e non parlarne più. Giovanna Abate è sembrata alquanto spazientita durante la diretta su Insatgram. Si è evinto chiaramente che la donna non avesse nessuna intenzione di rimuginare sul passato della sua vita sentimentale.

Ad ogni modo, durante il collegamento ha anche fatto delle confessioni su Uomini e Donne. Nel dettaglio ha detto che tale esperienza le ha cambiato la vita ed è stata meravigliosa. Inoltre, alla domanda se parteciperebbe nuovamente al talk show per corteggiare un tronista, la ragazza ha spiazzato. Giovanna, infatti, ha detto che non esclude questa possibilità, in quanto nella vita nulla è mai detto. Chissà, forse la terza volta è quella buona.