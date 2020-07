Pechino Express su TV 8? Potrebbe non esserci Costantino Della Gherardesca

Pechino Express il programma più atteso di sempre cambia rotta e trasloca su Sky

Pechino Express quest’anno potrebbe lasciare definitivamente la Rai per traslocare su Sky. Queste sono le notizie che circolano in rete ormai da qualche giorno. Inizialmente le prime voci non sono state accolte seriamente, adesso più tempo passa più sembra essere vero. Le chiacchiere infatti trovano seguito in altre vicende che ci fanno capire che ne sentiremo parlare ancora per molto.

L’ipotesi diventa sempre più plausibile anche perché non è la prima volta che Sky, una TV a pagamento, si interessa ad un programma Rai o Mediaset portandolo via. Ricordiamo per esempio Italia’s got talent, XFactor, che ormai vanno in onda su Sky da qualche anno.

Il programma Pechino Express però ha tanti fan e seguaci che sperano in qualche modo la nuova edizione vada in onda come ogni anno su Rai 2. Una lontana speranza è che anche se Sky dovesse realmente portar via il programma, si potranno vedere le puntate senza essere abbonati. sembrerebbe infatti che qualora il progetto dovesse andare in porto, i fan della trasmissione potranno vederla su tv8.

Un’altra news che stupisce tutti e rattrista riguarda il conduttore che potrebbe non essere più Costantino Della Gherardesca. L’idea non fa impazzire, infatti sui social gli utenti sembrano essere molto più arrabbiati per questa notizia piuttosto che per il passaggio in chiaro.

Pechino Express le cose stanno cambiando, a breve la registrazione, sul resto tanta incertezza

Pechino Express sarà registrato a breve, poi andrà in onda nell’autunno del 2021, probabilmente su tv8 per dare la possibilità a tutti di continuare a seguire il programma senza dover rinunciare.Anche perché quest’anno sembrerebbe essere l’anno delle rinunce.

Per esempio solitamente Pechino Express va in onda a settembre, quest’anno invece la nuova edizione è slittata. Tutto a causa del coronavirus che ha costretto tutti a cambiare i piani in modo del tutto inaspettato.

In corso le trattative Sky Rai anche sul ruolo di Costantino storico conduttore della trasmissione

Potrebbe aver cambiato anche la posizione di Costantino che potrebbe essere costretto a rinunciare ad essere il conduttore dell’edizione 2021. Ciò che è certo è che le trattative tra lui ed il programma sono ancora in corso, così come quelle sul trasloco su Sky.

Niente di affermativo, niente di definitivo. Ad ogni modo già domani ci sarà la presentazione ufficiale dei palinsesti Sky. Da li arriveranno certezze se non altro su dove andrà in onda il programma. Per quanto riguarda il conduttore rivelerà lui le sue sorti.