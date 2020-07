Brutte notizie per Stefano De Martino, la Rai cancella il suo programma: fan in delirio

Stefano De Martino perde due programmi

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati in questo momento. La fine della storia con Belen Rodriguez lo ha portato su tutti i giornali di cronaca rosa e pare sia davvero lo scoop dell’estate. Confermata dunque la fine della storia con l’argentina, il ballerino continua a far parlare per la sua situazione sentimentale.

Pare, infatti, che abbia avuto una tresca amorosa con Alessia Marcuzzi anche se pochi giorni fa è stato beccato accanto a Mariana Rodriguez. A parte i tanti pettegolezzi, Stefano De Martino non sembra interessarsi e procede la sua concentrazione verso il proprio lavoro. Proprio in queste settimane lo abbiamo visto al timone di Made in sud. Nonostante il grande successo e i buon ascolti in Rai, lo scugnizzo napoletano ha ricevuto una brutta notizia.

Il ballerino fuori dai palinsesti

Malgrado una stagione eccellente con il suo programma Made in Sud condotto da Stefano De Martino stesso e Fatima Trotta, per il ballerino sono in arrivo brutte notizie. Ieri sera è andata in onda l’ultima del programma. Ad Agosto, invece, come è già successo lo scorso anno lo vedremo condurre il famoso festival musicale di Castrocaro.

Quello che potrebbe cambiare è il suo futuro per la prossima stagione. Si perché la Rai non sembra averlo confermato per la stagione 2020/20201. Stando a quanto si apprende dai palinstesi Rai, Stefano De Martino non raffigura in nessun programma.

Da come ci fa sapere Fanpage, non solo non è stato confermato tutto è possibile ma anche alcune puntate di Made in sud previste per il mese di settembre. Ma per quale motivo? Intanto, per lui potrebbero aprirsi le porte di Domenica In, dato che Mara Venier proprio in diretta aveva chiesto di volerlo al suo fianco come co-conduttore ad ogni appuntamento.

L’addio tra Stefano e Belen

Senza alcun dubbio, questa è una estate molto bollente per Stefano De Martino. L’ex di Belen dopo l’ultima puntata di Made in sud è pronto per le sue vacanze e a divertirsi. Come già detto in precedenza, l’ex ballerino di Amici, per motivi ancora sconosciuti al pubblico ha detto addio alla sua ex moglie per la seconda volta. In tanti parlano di presunti tradimenti da parte di Stefano, altri invece pensano che la ‘colpa’ sia della suocera di lui. Quale sarà la verità?