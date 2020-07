Gianni Sperti alla conquista, l’ex ballerino cerca moglie al di fuori del dating show di Maria De Filippi?

Gianni Sperti in vacanza in attesa di tornare a Uomini e Donne

Da oltre un mese il dating show Uomini e Donne è in pausa estiva, di conseguenza tutti i loro protagonisti sono in vacanza in attesa di tornare a settembre. Tra questi anche Gianni Sperti che, insieme alla collega Tina Cipollari sono il pilastro del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Anche se da separati, i due opinionisti hanno deciso di trascorrere l’estate 2020 all’insegna del relax e soprattutto rimanendo in Italia.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta mettendo in ginocchio molti Paesi del mondo, quindi sarebbe molto rischioso recarsi all’estero. E se la vamp frusinate si trova in Costa Smeralda, l’ex ballerino di Amici e Buona Domenica è a Napoli. A testimoniarlo sono le foto che entrambi hanno postato su Instagram.

Lo storico opinionista di Uomini e Donne alla ricerca di una partner?

Gianni Sperti sta trascorrendo alcune settimane dalla sua famiglia e, nelle ultime ore pare abbia deciso di mettersi alla conquista di una persona che gli faccia battere di nuovo il cuore. Lo storico opinionista di Uomini e Donne infatti, sono ormai diversi anni che è single, o almeno noi sappiamo che al suo fianco non è presente una partner con la quale poter pensare a un futuro.

Negli ultimi anni il collega di lavoro di Tina Cipollari si è dedicato esclusivamente al lavoro dando il suo contributo al successo del dating show di Maria De Filippi. Sembrerebbe che l’ex ballerino pugliese senta la mancanza di una persona accanto a lui, quindi stando ai gossip farebbe di tutto pur di conquistarne una. Cosa avrà fatto Sperti?

Gianni Sperti cambia completamente look

Nel frattempo Gianni Sperti ha deciso di modificare totalmente il suo look mostrandosi in una versione mai vista prima. In una recente foto postata sul suo seguitissimo account Instagram, lo storico opinionista di Uomini e Donne si è mostrato con un paio di jeans e una canotta che mostra il suo fisico allenato e scolpito.

Un corpo perfetto frutto di tanto allenamento in palestra e di un’alimentazione adeguata. Ma non è finita qui. L’ex ballerino di Amici presenta anche i capelli pettinati e l’occhiale da sole. Questo look inedito permetterà all’uomo si andare alla conquista di una persona da corteggiare. L’estate è iniziata da poco, quindi ha tutto il tempo per farlo.