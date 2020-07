Bianca Guaccero ha un nuovo amore? Chi è l’uomo in vacanza con lei? Il dettaglio sul letto infiamma il web (FOTO)

La conduttrice di Detto Fatto ha un amore segreto?

Bianca Guaccero sembrerebbe di nuovo innamorata. Il gossip si è acceso grazie ad alcune immagini postate sui social da lei stessa. La conduttrice ha pubblicato un video in cui i fan più attenti hanno notato un misterioso dettaglio. C’è un uomo con la conduttrice? Se si di chi si tratta?

Come tanti suoi colleghi anche Bianca Guaccero si è presa le sue meritate vacanze. Un anno di grande successo per il suo programma Detto Fatto che si è concluso poche settimane fa. Ovviamente, per quanto non appaia in tv in questi giorni, Bianca rimane operativa sui social. È qui che, come la maggior parte dei Vip e non solo, condivide foto e video della sua vita quotidiana, anche lontana dalle telecamere.

Bianca Guaggero in vacanza ma in dolce compagnia

Proprio tra le immagini e le stories postate su Instagram, che i fan di più attenti di Bianca Guaccero hanno notato un dettaglio bollente. La conduttrice ha pubblicato alcuni “indizi” sulle sue vacanze estive che hanno lasciato con il dubbio in molti.

Quello che inizialmente sembrava un normale e simpatico viaggio tra amiche single, però, ora sembrerebbe essere altro. Nell’ultimo video postato, infatti, Bianca Guaccero ha riacceso i riflettori sulla sua vita sentimentale e privata. È davvero in vacanza con le amiche o insieme a lei c’è un uomo misterioso? (Continua dopo la foto)

I fan notano un dettaglio

l primo indizio che ha lasciato tutti senza parole è proprio la location. Bianca Guaccero ha scelto come sempre con eleganza e buon gusto l’albergo dove trascorrere qualche giorno di relax. Infatti, è tutto particolarmente romantico, intimo e silenzioso. Una camera immensa con un letto matrimoniale molto grande, che ovviamente lascia ben pensare.

Il dettaglio più particolare che non è passato inosservato un cuore. Un cuore formato da petali rosa proprio a decorazione del letto come si fa di solito nelle camere delle coppie. Con chi sarà? E sopratutto chi è il suo amore? Insomma, per ora pare che Bianca Guaccero si stia davvero godendo una vacanza da sogno e abbia ritrovato finalmente un compagno per condividere le sue giornate. Il dubbio più grande resta sempre il nome. Tra i suoi grandi amori troviamo l’ex marito Dario Acocella e un ex calciatore.