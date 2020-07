Grande Fratello vip 2021 chiarimenti e smentite cosa accade?

Grande Fratello Vip anche quest’anno il conduttore è Alfonso Signorini

Grande Fratello vip, sono iniziati i lavori per la nuova edizione del reality che dovrebbe arrivare proprio in autunno, sempre su canale5. Anche quest’anno il conduttore è Alfonso Signorini che lo scorso Aprile ha dato dimostrazione di essere uno dei conduttori più bravi della tv italiana. È riuscito a portare a termine con grande successo un’edizione particolare e complicata.

A causa del coronavirus e della quarantena, tutto è stato molto più difficile. Nonostante questo Alfonso non si è scoraggiato e ha scelto di fare il bis tornando in onda dopo soltanto qualche mese. La nuova edizione però mostrerà delle grandiose novità e ad annunciarlo è proprio lui durante una diretta su Instagram in compagnia di Simona Ventura.

Grande Fratello vip, le prime news, smentite e chiarimenti su informazioni che circolano in rete da mesi

Grande Fratello vip ripartirà a settembre, la data almeno per ora non è stata annunciata, Signorini afferma che l’autunno sarà super impegnato e che a settimana ci saranno ben due dirette. I concorrenti almeno per il momento sembrano essere ignoti, Alfonso dichiara che due sono stati già scelti ed i loro nomi sono ormai sicuri. Almeno per adesso però preferisce non rivelare, mantenendo alta la suspense. Ciò che ci tiene a dire è che quest’anno il cast sarà il più famoso in assoluto.

Lo stile sarà identico a quello dell’edizione terminata da poco, nessun personaggio è poco conosciuto o, sconosciuto il pubblico da casa non si chiederà, nemmeno una volta, ‘Ma questo chi è?’ come è successo in qualche passata edizione. Pur di sorprendere si sta lavorando giorno e notte.L’unica novità che prende la piega dell’anno che stiamo vivendo ha a che fare con la quarantena. I concorrenti infatti prima di fare accesso in casa affronteranno un periodo di quarantena obbligatoria in modo da evitare rischi di contagio, anche minimi.

Inevitabili smentite: opinionisti e concorrenti

Come ogni anno ormai da qualche mese si susseguono voci soprattutto sui social sia sui concorrenti che su gli opinionisti. Per esempio si parlava di Rosanna Cancellieri, conduttrice e giornalista sulla quale si è detto che Alfonso Signorini ed il suo team stanno premendo per far sì che accetti la partecipazione. La donna ha smentito affermando di non essere stata contattata da nessuno e che anche quando fosse successo, non ci penserebbe su due volte a dir di no.

Mentre per quanto riguarda gli opinionisti, è confermato Pupo, sarà presente in studio forse insieme a Simona Ventura che sembrerebbe ancora avere qualche dubbio. Non ci sarà invece Wanda Nara che era già assente nelle ultime puntate durante la quarantena.