Alessia Marcuzzi, la foto provocante: solo la mutandina in bella vista

Alessia Marcuzzi al centro del gossip insieme a De Martino e Rodriguez

Da qualche settimana Alessia Marcuzzi è al centro dell’attenzione dei media per varie vicissitudini di cronaca rosa. Inizialmente riviste e siti di gossip e pettegolezzi hanno parlato della conduttrice Mediaset per una presunta crisi coniugale col marito Paolo Calabresi Marconi. Un momento no che sarebbe nato durante il lungo periodo di lockdown conseguente all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Successivamente la Pinella è finita nel calderone per un triangolo amoroso che coinvolge Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il portale Dagospia ma messo in giro la voce che dietro alla separazione tra la soubrette argentina ed il ballerino napoletano ci fosse lei. Inoltre è stato detto che tra il presentatore di Made in Sud De Martino è la Marcuzzi ci sia stata una notte di passione. Ovviamente le voci sono state nettamente smentite da parte dei diretti interessati. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha fatto la professionista capitolina.

Le vacanze con il marito e i figli

Fregandosene delle voci che circolano sul suo conto, Alessia Marcuzzi si sta godendo le sue vacanze estive insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e i figli avuti da Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi. La conduttrice de Le Iene Show e i due ragazzi sono al mare in totale relax.

A testimoniarlo è la stessa Pinella che condivide dei contenuti su Instagram. E a proposito di social network, di recente la donna si è mostrata in costume da bagno. Nello specifico c’è una foto nella quale l’ex padrona di casa de L’Isola dei Famosi mostra solamente le gambe.

Alessia Marcuzzi incanta i suoi follower

Alessia Marcuzzi non dimostrare minimamente di avere 47 anni. La Pinella sembra essere un’eterna ragazzina e ne sanno qualcosa tutti coloro che la seguono sui suoi canali social. La foto su Instagram che mostra la conduttrice Mediaset solo con la parte inferiore del costume, un bikini, in pochissimo tempo ha ottenuto una valanga di mi piace e commenti di apprezzamento.

Non è la prima volta che la professionista romana posta dei contenuti del genere. Settimane fa, ad esempio, ne ha messo una dove si mostra di spalle ed è in topless. Anche in quell’occasione ha fato il pienone di likes. Ecco l’immagine in questione: