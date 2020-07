Alberto Matano mai visto prima d’ora così l’immagine riscuote tantissimi consensi (FOTO)

Alberto Matano è la star dell’estate 2020, un pò di sano relax nella sua terra

Alberto Matano è ritornato nella sua terra, è bastato pochissimo per dimenticare ciò che è stato nei giorni scorsi proprio nelle ultime puntate de La vita in diretta. Lorella Cuccarini ed il conduttore hanno avuto parecchi problemi, che precludono la possibilità che i rapporti ritornino ad essere quelli di sempre.

Per adesso però Matano non ci vuole pensare, perché è tornato a casa sua, lì in Calabria dove lo stress e le tensioni lavorative non esistono. Adesso tutto ciò che lo circonda assume un peso diverso, c’è da pensare soltanto a se stessi, al relax, al divertimento.

Alberto Matano accolto dalla mamma tra una coccola e l’altra. I piatti tipici illuminano i suoi occhi

Alberto Matano in Calabria ha lasciato un pezzo del suo cuore. Ogni cosa gli ricorda il passato, d’altronde lì ha trascorso tutta la sua vita. Poi è dovuto andare via costretto dagli impegni lavorativi che lo avrebbero messo nelle condizioni di dover viaggiare settimanalmente qualora avesse deciso di rimanere nella sua terra natia. Ogni volta il suo ritorno è un trionfo e si svolge tra una risata e l’altra ma soprattutto con le coccole della mamma che ha potuto finalmente riabbracciare dopo un periodo difficilissimo.

Racconta di essersi totalmente abbandonato alle braccia della mamma che gli è tanto mancata. Lei poi conoscendolo lo prende per la gola. La prova è la foto condivisa dal giornalista su Instagram che riceve subito tantissimi like. Mare e frittata di pasta, un ritorno alle origini che inaugura una vacanza che sa già di strepitoso.

Gli auguri per le vacanze da parte dei follower conosciuti e non. Quando lo rivedremo in TV?

Il post su Instagram viene accolto benissimo dal suo pubblico di follower, la marchesa d’Aragona gli augura di divertirsi e di godersi a pieno la sua estate dopo tante fatiche. In questo momento ricaricare le batterie è ciò che conta davvero, dopo un periodo difficile ed in attesa dell’arrivo dell’autunno che non sappiamo ancora cosa ci nasconde.. il conduttore Ad ogni modo riprenderà il suo ritmo a settembre. Molto probabilmente, afferma il diretto interessato, tutto sarà diverso da prima in casa Rai.

il programma di Matano riprenderà il 7 settembre, sembra essere tanto lontano, in realtà manca poco più di un mese. La novità di quest’anno non ha a che fare con il conduttore che non cambierà, l’orario invece sì. La vita in diretta tornerà in onda alle 17:15 piuttosto che alle 16:50.