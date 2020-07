Maurizio Costanzo contro le due donne “Belen e Nina” il giornalista ci va giù pesante

Maurizio Costanzo asfalta le due donne con parole dure e pesanti nei loro confronti

Maurizio Costanzo ha colto l’occasione per dire la sua sulla questione Nina Moric, Belen Rodriguez. Qualche giorno fa le due donne hanno affermato che le questioni del passato sono state totalmente risolte e adesso tra loro scorre buon sangue, tutto è stato dimenticato.

Sono state acerrime nemiche, hanno avuto parecchie discussioni anche per questioni amorose avendo condiviso lo stesso fidanzato, Fabrizio Corona. Ormai però si sono riconciliate e hanno fatto di tutto per costruire solide basi per una buona amicizia.

A quanto pare ci sono anche riuscite, le rivelazioni di Nina Moric nei confronti di Belen sono la prova evidente che tutto tra loro è tornato alla normalità. La Moric ha rivelato che Belen in occasione della fine del matrimonio con Stefano De Martino si è anche confidata è sfogata con lei.

Nina ha dichiarato di sentirsi delusa,alla loro relazione ci credeva e continua a crederci anche adesso. Poi sono arrivate le foto della vacanza a Capri in cui Nina e Belen si abbracciano, proprio come due storiche amiche. La realtà dei fatti però è stata ben diversa, di questo ne è consapevole anche il conduttore televisivo Costanzo, che ha dato il via ad uno sfogo pesantissimo nei confronti di entrambe. Tutto è partito dalla vacanza a Capri e da ciò che sta succedendo in questo ultimo periodo.

Maurizio Costanzo, le due showgirl Lanciano messaggi negativi, Ecco cosa ha dato particolarmente fastidio al conduttore tv

Maurizio Costanzo afferma di essere disgustato dalle foto e dai video in cui Belen e Nina Moric si mostrano divertite, solidali, amiche, come non mai. È felice del fatto che abbiano trovato la felicità, ma qualcosa non torna. Nei contenuti pubblicati sui social è evidente che le due si divertono sprovviste di mascherina, soprattutto in luoghi chiusi.

Nessun rispetto per le regole e le leggi del decreto sul coronavirus. Nessuna precauzione dopo un periodo difficile di reclusione forzata che tutto il mondo ha affrontato.

La vicinanza tra Nina e Belen in una foto è pericolosa per il pubblico che segue le due donne

Una foto lo ha infastidito più di qualsiasi altra cosa, le due donne a brevissima distanza, il viso di Belen accostato a quello di Nina. Un comportamento irresponsabile di due personaggi pubblici che lanciano un messaggio pericoloso. Le famiglie che hanno perso i cari si ritrovano a vedere contenuti di assoluta leggerezza dopo tutto quello che ha causato morte in tutto il mondo.