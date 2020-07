Ludovica Pagani ora speaker radiofonica a Radio 105, ma malumori in vista

Ludovica Pagani continua il suo cammino che le sta regalando un successo inarrestabile

Ludovica Pagani è diventata una speaker radiofonica, il suo cammino l’ha portata dall’essere una semplice influencer come tante altre, al diventare un’inviata di calcio. Poi improvvisamente ha trovato il suo mondo ed adesso lavora in radio.

La giovane bergamasca è entrata a far parte del team degli studi di radio 105 noto programma radiofonico. Lei sta bene in questo nuovo contesto ma stando alle prime notizie, la new entry avrebbe creato dei malumori. La sua presenza in radio non è stata accolta bene dai collaboratori. Secondo voci di corridoio chi lavora con lei non apprezza il suo ruolo in radio.

In molti hanno affermato di preferire una persona con una carriera professionale importante alle spalle. Si è passati sopra Diletta Leotta, però non si può fare la stessa cosa con un secondo episodio tanto grave. Si tratta di due influencer, ma almeno Diletta aveva un passato professionale lavorativo importante alle spalle. Ludovica ha diversi follower, ma non ha contenuti. Sulla questione non è intervenuto direttamente nemmeno un collega della donna.

Ludovica Pagani, da un’emittente locale direttamente in radio divenuta famosa per un clamoroso errore in tv

Ludovica Pagani Inizialmente era una modella, poi hw mosso i primi passi in TV grazie a Bergamo TV, una emittente locale. In seguito è diventata famosa e dopo aver confuso i punti dalle squadre in posizione in classifica ha fatto il boom. Successivamente ha continuato a lavorare a Sportitalia come inviata di Quelli che il calcio. Si è fatta notare senza giocare sporco. Oggi non la vediamo ma la ascoltiamo, sembra aver trovato la sua strada.

Ecco qual era il sogno nel cassetto sfumato forse anche per sua volontà

La bellissima Pagani aveva un sogno nel cassetto, diventare avvocato. Poi quando ha scoperto il mondo dello spettacolo, si è lasciata andare mettendo in stand-by tutto ciò che faceva da contorno, quindi l’università. Tra il divertimento e lo spettacolo si è dedicata al lavoro e dopo aver avuto diversi ruoli televisivi, oggi è considerata una valida sostituta della grandissima Diletta Leotta.

Adesso è sbarcatw in radio dove ha un programma suo che va in onda il sabato e la domenica e che tiene compagnia proprio durante il fine settimana. In questo modo ha iniziato un nuovo percorso dal quale è totalmente presa, incuriosita, emozionata ed eccitata. Ha affermato che è certa che questo percorso la formerà, le insegnerà tanto, la educherà. Ne uscirà fuori cambiata. Emozionata ed in ansia perché ha finalmente la possibilità di regalare delle ore di divertimento al suo pubblico gestendo una trasmissione come meglio crede, senza dover seguire degli standard o un copione.