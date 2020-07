Eleonora Rocchini stoccata a Oscar Branzani? “Adesso gli amici fanno anche i…” (FOTO)

In queste settimane si è parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra due ex partecipanti di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Dopo la diffusione di questa notizia, però, qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

Nel corso della giornata di ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato dei contenuti nei quali ha mostrato una sua amica intenta a fargli un massaggio rilassante. Dopo poco, però, è arrivata immediatamente la reazione piccata da parte dell’ex corteggiatrice.

Le Instagram Stories di Oscar Branzani

Se Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini siano tornati realmente insieme oppure no, non è ancora chiaro. I due sono stati avvistati in reciproca compagnia a Napoli in più occasioni e questo ha immediatamente fatto sorgere il sospetto che possano essersi riavvicinati. Ad ogni modo, i due potrebbero aver già fatto discussione. Tutto sarebbe sorto a seguito di alcune IG Stories di lui nelle quali ha mostrato di essere nel bel mezzo di un massaggio rilassante.

La persona in questione era una sua amica che si diletta nel far rilassare le persone stimolando la circolazione nelle cosce, gambe e piedi. Durante le clip, Oscar non ha fatto altro che elogiare le qualità della sua massaggiatrice dicendole di essere davvero molto brava. Dopo la pubblicazione di questi contenuti, però, sul web si è scatenato il caos. (Continua dopo la foto)

La replica di Eleonora Rocchini

Trascorsa qualche ora, Eleonora Rocchini ha pubblicato delle Stories nelle quali è sembrata prendere un po’ in giro Oscar. In particolar modo, la fanciulla si è sdraiata su di un letto ed ha chiesto ad un suo amico di farle un massaggio ai piedi. Il ragazzo in questione è scoppiato a ridere e poi si è rifiutato. In seguito, allora, l’ex corteggiatrice ha rincarato la dose ed ha esortato nuovamente il suo interlocutore a soddisfare la sua richiesta.

Una volta ricevuto l’ennesimo rifiuto, la Rocchini ha sbottato dicendo che allora non è un vero amico, in quanto i veri amici d’ora in avanti fanno anche i massaggi. Tale frase è sembrata un chiaro e palese riferimento al napoletano e denoterebbe una certa gelosia da parte della fanciulla nei confronti del suo ex. Per il momento, però, Oscar non ha ancora replicato a queste provocazioni. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà nell’arco della giornata.