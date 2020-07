Antonella Clerici, il gesto inatteso per Elisa Isoardi: basta rivalità tra le due conduttrici [FOTO]

Elisa Isoardi e Antonella Clerici rivali?

Sembra proprio che tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi non ci sia mai stata nessuna rivalità. Le voci che sono circolate sul loro conto non sono altro che le preferenze dei fan di entrambe le conduttrici. Ricordiamo che le professioniste hanno in comune la guida de La prova del cuoco, il cooking show di Rai Uno che dopo 20 anni è andato in pensione.

Né la compagna di Vittorio Garrone ha attaccato pubblicamente la collega e viceversa. Anzi, di recente la padrona di casa del nuovo programma culinario È sempre mezzogiorno ha fatto un gesto inatteso nei confronti della Isoardi. Qualcosa che potrebbe mettere a tacere tutti coloro che mettono in giro voci di una loro competizione professionale. Di cosa si tratta?

Il gesto distensivo della professionista lombarda

Tutto è partito dall’account Instagram di Elisa Isoardi. Quest’ultima che si trova in vacanza ha postato uno scatto molto succulento. Un contenuto con cui l’ex conduttrice de La prova del cuoco ama deliziare tutti coloro che la seguono sul social network, ottenendo un cuoricino anche dalla collega Antonella Clerici.

Nello specifico, l’ex compagna di Matteo Salvini ha pubblicato l’immagine di una pizza a suo giudizio perfetta, ringraziando apertamente chi l’aveva preparata e cucinata. Tra le reazioni dei seguaci, non è di certo passato inosservato il like da parte della madre di Maelle. Un gesto che gli utenti web hanno letto come un gesto di distensione tra le due professioniste Rai. (Continua dopo il post)

Il futuro professionale di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi

Lo scorso giugno la Rai ha deciso di chiudere definitivamente La prova del cuoco. Quindi dal prossimo settembre Antonella Clerici prenderà il posto dell’uscente Elisa Isoardi, riappropriandosi della fascia oraria che praticamente le è sempre appartenuta da vent’anni a questa parte. È sempre mezzogiorno, nuovo cooking show sarà ambientato sempre tra fornelli con ampio spazio ai personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e all’attualità.

Inoltre ci saranno dei collegamenti in diretta dalla casa nel bosco della professionista lombarda. E in tutto questo che fine farà la Isoardi? La conduttrice non è stata allontanata dalla Rai ma solo di un cambio di programma. Stando a delle indiscrezioni, la donna potrebbe tornare a guidare Check-Up, storica trasmissione di salute trasmessa dal 1977 al 2002.