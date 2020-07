Uomini e Donne: Irene Capuano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Irene Capuano ha voltato pagina in amore ed è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Irene Capuano ha un nuovo fidanzato

Sicuramente gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno Irene Capuano. Lei era andata nel programma per corteggiare Luigi Mastroianni, il quale arrivava dal percorso da corteggiatore e da una storia molto breve con Sara Affi Fella. Nel nuovo percorso Luigi non si fidava molto di chi aveva davanti. Con Irene, in particolare, c’erano sempre molti problemi tra dubbi e accuse. Poi, invece, l’ha scelta e hanno vissuto una relazione di pochi mesi.

Sia Luigi che Irene hanno parlato più volte della loro storia. All’inizio sono partiti molto cauti, non parlando ancora di sentimenti, poi sembrava che fosse nato un bell’amore. Invece, dopo sette mesi, hanno preso strade diverse. Hanno provato a superare la crisi e a venirsi incontro ma le incompatibilità caratteriali e le diverse ambizioni non lo hanno reso possibile.

Da diverse settimane Irene Capuano è oggetto del gossip per una nuova relazione, ma lei ha sempre negato. Invece, le voci erano vere, lei stessa, con il suo ultimo post su Instagram, ha confermato la sua nuova relazione.

Un nuovo amore

Irene ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui evidentemente è in spiaggia in costume e appoggiato su di lei c’è un ragazzo. Come potete vedere dal post riportato qui nell’articolo, non si vede bene chi è il ragazzo in questione. Irene, infatti, non l’ha menzionato, non ne ha parlato e non lo ha nemmeno taggato. Per il momento, quindi, vuole ancora mantenere una certa privacy sulla sua nuova storia.

Tuttavia, nel web, dopo le voci di un riavvicinamento con Luigi Mastroianni, dopo la comparsa di un misterioso anello, da tempo si parla di un certo Christian accanto all’ex corteggiatrice. Irene ha scritto “un magnifico difetto” e sotto al post c’è stata una pioggia di commenti positivi per lei. Voi che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Luigi Mastorianni ancora single?

Ovviamente gli utenti stanno continuando a seguire con attenzione anche Luigi Mastroianni. Dopo alcuni gossip per degli avvistamenti con Mara Fasone e altre ragazze, l’ex tronista sembra non voler pronunciarsi sulla sua vita sentimentale. Per il momento sembra voler trascorrere del tempo con gli amici, come sta facendo in questi giorni, e piano piano ha anche ripreso con il suo lavoro da dj.