Adriana Volpe in diretta su Instagram: ecco cosa la costringeva a fare la Rai (FOTO)

Ieri sera, Adriana Volpe si è cimentata in una diretta Instagram con la pagina sdl.tv. La conduttrice ha affrontato numerosi temi, tra cui soprattutto quello inerente la sua nuova avventura televisiva.

Nel parlare del nuovo programma, però, non sono mancati i riferimenti a quanto accaduto durante la sua precedente esperienza lavorativa con l’emittente Rai. Sentendosi libera da ogni inibizione, la presentatrice ha sbugiardato il competitor in modo ancora più eloquente delle volte precedenti.

Adriana Volpe e i rigidi vincoli della Rai

Durante la diretta su Instagram, Adriana Volpe ha spiegato di essere molto felice dell’esperienza che sta affrontando sulla rete TV 8. Questa per lei è un’occasione di mettersi in gioco e di mostrare al pubblico chi è veramente e qual è il suo modo di agire e di relazionarsi agli ospiti. La donna è molto felice di questo in quanto, durante la sua precedente esperienza, non poteva assolutamente essere se stessa.

Quando lavorava in Rai, infatti, la presentatrice era costretta a seguire delle regole molto rigide che, con il passare del tempo, le andavano sempre più strette. L’emittente di Viale Mazzini, infatti, imponeva ai conduttore di mostrarsi in un certo modo, a partire dall’abbigliamento. Dietro le quinte c’erano dei costumisti appositi che si occupavano dell’outfit. La presentatrice, dunque, era costretta ad indossare solo gli abiti forniti dalla produzione.

Le confessioni della conduttrice in diretta Instagram

In seguito, poi, Adriana Volpe ha rincarato la dose ed ha rivelato a tutti i partecipanti della diretta su Instagram anche altri dettagli. La donna doveva “recitare” un copione che le veniva imposto. Per tale motivo, doveva dire solo quello che le consentivano di dire, doveva muoversi in un modo specifico e parlare senza troppe libertà. Questa situazione, dunque, l’ha spinta a perdersi e a non riuscire ad essere se stessa.

Adesso, invece, la musica è completamente diversa. Su TV 8 può, innanzitutto, indossare i suoi abiti e per questo si sente molto di più a suo agio. Inoltre, non deve seguire un copione, ma può tranquillamente andare a braccio a seconda di come si mette la situazione. Il motivo della sua gioia nel cimentarsi in questa esperienza è proprio questo, l’essere se stessa a 360 gradi. Inoltre, dopo il GF VIP, Adriana è riuscita ad entrare nel cuore di molte persone e questo non può che renderla estremamente felice.