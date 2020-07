Uomini e Donne news: Cristian Gallella, dopo Tara Gabrieletto, spunta un’altra donna [FOTO]

La separazione tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto

Come tutti ben sanno Cristian Gallella e Tara Gabrieletto dopo una matrimonio durato anni, improvvisamente hanno deciso di separarsi e prendere due strade differenti. Ricordiamo che i due di sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi e fino a qualche settimana fa erano la coppia più longeva di Uomini e Donne.

Da quando non stanno più insieme l’ex tronista sembra essere particolarmente attivo sul suo profilo Instagram, una circostanza notata dai follower che da tempo non vedevano Stories e post. Dopo essersi frequentati nel 2012, i due sono andati a convivere immediatamente, e nel 2016 si dono sposati senza mai avere dei figli. Prima del grande passo Cristian e Tara hanno partecipato a Temptation Island, dal quale erano usciti insieme più forti di prima.

Lo sfogo social dell’ex tronista di Uomini e Donne

Quindi la decisione della separazione con Tara Gabrieletto è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Cristian Gallella aveva confermato le voci sulla rottura in una clip che lo stesso aveva condiviso su IG, nel quale diceva che ognuno prenderà la propria strada e non metteranno mai in piazza le ragioni del divorzio.

“Non serve inventare motivi strani. Li sapremo sempre e solo noi…”, diceva l’ex tronista di Uomini e qualche giorno fa. Inoltre quest’ultimo ha detto di voler evitare possibili commenti futuri, ribadendo che da un po’ di tempo è felicemente single.

Cristian Galella insieme a Mina Coppone: nuova coppia?

Subito dopo lo sfogo di Tara Gabrieletto, sul profilo Instagram di Cristian ha condiviso una serie di foto molto interessanti. Nello specifico, sono presenti degli scatti che ritraggono il Galella con una donna. Si tratta di Mina Coppone. Quest’ultima ha descritto l’ex tronista di Uomini e Donne come un amico particolarmente bello. Tuttavia sono tanti i arrivati sotto le immagini della ragazza che alludono ad una possibile nuova relazione sentimentale.

Inoltre i follower vedono Cristian nuovamente felice dopo anni di crisi coniugale con lex moglie. La giovane in questione ribadisce che tra loro bon c’è nulla di serio, starà dicendo la verità? A questo punto non rimane che attendere le dichiarazioni ufficiali anche da parte del ragazzo. Ecco le foto che hanno scatenato la curiosità del popolo del web: