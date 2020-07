Eva Henger e Mercedesz, il ‘dramma’ continua. La figlia si riavvicina alla famiglia ma non alla madre: è gelo!

L’ex porno diva e sua figlia non si parlando da mesi

Eva Henger e Mercedesz non si parlano da mesi. A nulla sono valsi incontri, ospitate in televisione e chiamate varie. Purtroppo tra madre e figlia i rapporti sono ancora tesi e a farlo sapere è stata proprio la fidanzata di Lucas Peracchi in una recente intervista.

Intanto, però la bellissima Mercedesz ha riallacciato i rapporti con il resto della famiglia. Ad esempio con lo zio materno e con suo fratello, trascorrendo anche qualche giorno insieme. Poi, stando ad alcune fonti, la giovane biondina pare sia in contatto anche con la nonna materna e la sorella Jennifer. In pratica sente tutti tranne che sua madre Eva. Perchè?

Eva Henger e Mercedesz ancora ai ferri corti

Tra Mercedesz ed Eva Henger tutto è rimasto uguale alla ultima ospitata da Barbara D’Urso. A farlo sapere la stessa modella e giovane biondina. In una recente intervista diretta da Riccardo Signoretti, la fidanzata dell’ex tronista di uomini e donne ha fatto sapere che nulla è cambiato con sua madre lanciando però qualche frecciatina alla ex porno diva.

“Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”

Il motivo del loro litigio

Eva Henger e Mercedesz hanno sempre avuto un bellissimo rapporto, almeno fino all’arrivo di Lucas Peracchi nella sua vita. La giovane modella si è innamorata dell’ex tronista da circa due anni e entrambi condividono diverse passioni. All’inizio tutto sembrava perfetto poi delle rivelazioni dell’attrice hanno rovinato tutto.

Eva Henger in diretta tv, affermò che sua figlia non fosse realmente felice accanto al personal trainer e che spesso è stata maltrattata da lui. Si è parlato addirittura di botte e maltrattamenti dovuta ad un eccessiva gelosia. Ovviamente tali dichiarazioni hanno scatenato un putiferio e non solo mediatico.

Lucas per difendere il suo rapporto e la sua persona si è rivolto ad un avvocato e poi sono partite una serie di denunce. Nonostante i tre abbiano cercato di parlare e mettere a tacere tali voci (sempre smentite da Mecerdesz) ad oggi madre e figlia continuano a vivere il loro rapporto a distanza.