Nicola Vivarelli è gay? Sul web notano un dettaglio: “Non puoi ammetterlo..” (FOTO)

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno continuando a far parlare di sé, specie il giovane è finito al centro della bufera in quanto accusato di essere gay. I fan si stanno domandando per quale ragione i due non appaiono mai insieme sui social.

Proprio per tale ragione, sono state avanzate parecchie domande alle quali il giovane corteggiatore ha voluto dare una risposta. Tra i vari commenti, però, c’è anche chi ha notato un dettaglio che sembrerebbe dimostrare l’omosessualità del protagonista.

Le accuse contro Nicola Vivarelli

La storia tra Nicola e Gemma sembrerebbe essere stata stroncata sul nascere. Stando a quanto si evince dai social, però, pare sia stata la Galgani a porre fine alla conoscenza. Nel dettaglio, la dama bianca è completamente sparita dai social e non sta interagendo per nulla con i suoi follower. Contrariamente a lei, invece, Sirius sta continuando ad essere molto presente sul suo account. Al di sotto di uno degli ultimi post pubblicati, infatti, alcuni utenti hanno posto svariate domande al giovane.

Le più gettonate sono state, sicuramente, quelle riferite alla torinese. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto la dama e lui non ha saputo cosa rispondere. Nello specifico ha detto che gradirebbe avere notizie di Gemma, dato che sembra sparita anche con lui. Tra i commenti, però, ce ne sono stati anche alcuni volti ad accusare Nicola Vivarelli di essere gay. Un utente in particolare ha spiegato di aver notato un dettaglio. (Continua dopo il post)

Sirius gay? Il dettaglio su Instagram

Tale persona ha detto che il giovane non è mai apparso in compagnia di una donna. Negli scatti o nei video che pubblica su Instagram, infatti, è sempre da solo o in compagnia della sua famiglia. Inoltre, il fatto che abbia deciso di corteggiare una donna così anziana potrebbe essere una bella copertura finalizzata a coprire la sua omosessualità. Molti fan, però, sono intervenuti per difendere Nicola Vivarelli e per dire che non è affatto detto che se uno sia single sia necessariamente gay.

Al momento la questione è rimasta in sospeso, dato che il ragazzo non ha minimamente raccolto le provocazioni degli haters. Nicola sembra avere in mente un’unica preoccupazione, ovvero, capire che fine abbia fatto Gemma e per quale ragione non ha accettato i suoi inviti a raggiungerlo nella sua città.