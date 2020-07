Grande Fratello Vip: arriva un clamoroso due di picche per Alfonso Signorini

Una vip molto amata e richiesta nel reality a rifiutato l’invito del conduttore e della produzione. Ecco tutti i dettagli

Grande Fratello Vip: clamoroso rifiuto per Alfonso Signorini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip arriverà su Canale 5 a settembre o nei primi giorni di ottobre. Alfonso Signorini, con la conduzione della quarta, ha convito azienda e pubblico tanto da mettersi subito al lavoro per un nuovo e stellare cast di vip. Sappiamo che ci sarà Pupo accanto a lui in veste di opinionista e che tornerà il doppio appuntamento settimanale.

Per quanto riguarda il cast, invece, Alfonso Signorini aveva detto a inizio giugno che due vip famosissimi e amatissimi avevano già firmato il contratto, ma per ora nessuna conferma, soltanto molte voci e indiscrezioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda un clamoroso rifiuto che conduttore e produzione avrebbero ricevuto.

Si tratta di Maddalena Corvaglia. L’ex velina di Striscia la Notizia ha superato la fine del suo matrimonio con Stef Burn e adesso sta vivendo una felice storia d’amore con Alessandro Viani. Ebbene, Maddalena è stata raggiunta per l’offerta di partecipare al Grande Fratello Vip, ma Dagospia ha fatto sapere che ha rifiutato in grande stile. Il motivo? Sta valutando altre opportunità lavorative.

Le ultime indiscrezioni

Maddalena Corvaglia era tra gli ultimi nomi rivelati da TvBlog. Con lei avrebbero avuto un colloquio con la produzione anche Eva Grimaldi, Nicola Ventola e Enock Barwhuan (fratello di Mario Balotelli). Tuttavia, prima di questo gruppo di vip, anche Asia Argento, Tosca D’Aquino, Riccardo Fogli e Matilde Brandi hanno sostenuto il provino per l’eventuale entrata dalla famosa porta rossa.

Ad ogni modo, sembra quasi certa la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Sugli altri solamente autocandidature e voci. Ad esempio, si parla da settimane della presenza di Cristina Buccino, di Rocco Siffredi e Gabriel Garko. C’è la possibilità di vedere coppie di famosi come unico concorrente: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Anche i nomi di Tommaso Zorzi e Cristina Plevani sono all’ordine del giorno.

Alcuni vip hanno ammesso che un contatto con la produzione c’è stato come Vera Gemma, ma non c’è ancora nulla di definito. Tra i giovani, categoria molto particolare a cui Alfonso Signorini ha rivolto la sua attenzione e le sue preoccupazioni, ci sono stati alcuni rumors come quelli su Chiara Nasti. Ricordiamo anche le candidature di Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, ex tronisti di Uomini e Donne.