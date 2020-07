“Tutto pilotato e falso”: Barbara D’Urso nei guai, un aspirante concorrente del Grande Fratello vuota il sacco

Aspirante concorrente del Grande Fratello contro Barbara D’Urso

Da qualche giorno a questa parte sul social network cinese Tik Tok circola un filmato di un presunto aspirante concorrente del Grande Fratello. Sembrerebbe che il ragazzo abbia fatto le selezioni per entrare nella casa di Cinecittà. Stando alle sue dichiarazioni, sembra siano andate bene.

Ma alla fine sembra che la sua candidatura sia stata scartata. Per quale ragione? Il giovane in questione ha confessato di essere stato scartato dagli autori del del reality show di Barbara D’Urso perché al suo posto è stato dato ad una raccomandata, ovvero alla madre di Luigi Favoloso. Ricordiamo che quest’ultimo nella passata stagione televisiva è stata più volte ospite a Live Non è la D’Urso.

“Fino a ieri ero un ufficiale concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso…Ora vi rivelo quanto sia pilotato e falso questo reality!”, ha scritto il soggetto. Subito dopo ha detto anche di essere stato contattato nella notte dalla redazione programma di Canale 5: “Mi dicevano che mi avevano preso…E adesso no…Mi hanno detto che mi hanno scartato per lasciare spazio alla signora Loredana Favoloso…”.

La rabbia del giovane contro la madre di Luigi Favoloso

Ma lo sfogo dell’aspirante concorrente al Grande Fratello di Barbara D’Urso non è terminato qui. Infatti, menzionando sempre la madre di Luigi Favoloso e sulla possibilità che quest’ultima possa entrare nella casa di Cinecittà, il giovane senza nascondersi dietro un dito ha asserito: “Vi sembra corretto che mi abbiano scartato per lei? Io non sono un personaggio pubblico…Siccome la mamma di Luigi Favoloso è stata ospite da Barbara d’Urso hanno privilegiato lei…”.

Il soggetto è molto arrabbiato per quello che è accaduto e dopo aver fatto questa confessione clamorosa, ha aggiunto: “Prima non voleva andare…Adesso ha cambiato idea, Mediaset quindi ha detto sì…”.

Lo sfogo del ragazzo è veritiero o tutto inventato?

Sempre su Tik Tok, il ragazzo in questione dopo aver concluso il suo lungo sfogo su ha lanciato anche un hastag: “Hashtag falsa Barbara d’Urso…Tutti devono saperlo…”. Ma la denuncia fatta dal soggetto è vera oppure si è inventato tutto per far parlare di sé? Effettivamente tanti utenti si sono posti il dubbio che le parole citate sul social network possano essere non veritiere.

Al momento, infatti, causa Coronavirus non si conosce la data di quando il Grande Fratello tornerà sul piccolo schermo. L’unica cosa certa è che a settembre partirà la quinta edizione della versione Vip, affidata per il secondo anno consecutivo ad Alfonso Signorini.