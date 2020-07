Meghan Markle: perché ha rotto i rapporti con Kate?

Oramai lo sanno tutti: tra Meghan Markle e Kate Middleton non scorre certo buon sangue. Tuttavia, la grave rottura tra le due cognate è stata causata da un episodio che finora quasi nessuno conosceva. Stando all’esperto di questioni reali, Tom Quinn, ci sarebbe stato un episodio a palazzo, che ha impressionato negativamente Kate.

Un fatto, che ha messo in luce il carattere severo e autoritario di Meghan Markle. L’ex diva di Suits e la moglie di William continuano a non parlarsi e a scontrarsi, seppure a distanza. A comprovare il rapporto davvero poco idilliaco tra le due cognate un insieme di notizie squisitamente gossip da parte dei tabloid britannici, ma non solo!

Meghan Markle e Kate Middleton: una battaglia a suon di libri

Nell’opera Finding Freedom, Meghan Markle ha chiarito le ragioni che l’hanno condotta alla Megxit. Kate ha voluto distanziarsi dall’immagine di donna capricciosa e viziata, che ha portato caos a Buckingham Palace. Tom Quinn ha parlato, invece, di Kate Middleton nel libro da lui scritto Royal book Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle. Nell’opera, l’autore racconta un episodio che avrebbe generato discordia e antipatia tra le due cognate…

Quella volta in cui Meghan urlò a palazzo

Nel suo libro, Tom Quinn racconta di un episodio a palazzo che avrebbe lasciato Kate Middleton senza parole. In pratica, Meghan Markle avrebbe litigato con un un membro dello staff di Middleton, il quale si era rifiutato di assurgere a un incarico, che lui aveva considerato non di sua competenza. La rabbia di Markle avrebbe lasciato di stucco la moglie del principe William e da allora, ci sarebbe stato un netto distacco tra le due nobildonne. Secondo Tom Quinn, questo episodio avrebbe portato la coppia William-Kate e quella Harry-Meghan ad allontanarsi sempre di più.

Non fu l’unico episodio

Tom Quinn ha precisato che quello di cui abbiamo parlato poc’anzi non sarebbe stato l’unico episodio che avrebbe portato alla rottura tra Meghan Markle e Kate Middleton. Anche Harry avrebbe fatto storie in passato, in quanto non avrebbe tollerato che sua moglie fosse continuamente giudicata. La famiglia reale non sarebbe stata comprensiva con Meghan, nonostante quest’ultima appartenesse a un mondo completamente diverso e ignorasse numerose regole di vita in un contesto come quello di Buckingham Palace.

In poche, parole, Meghan non sarebbe stata aiutata. Ovviamente, Harry ha appoggiato sua moglie e questo ha provocato ulteriori rotture. Incomprensioni su incomprensioni. Come ha sottolineato il portale Di Lei, William non comprendeva il comportamento di suo fratello, mentre quest’ultimo non tollerava l’atteggiamento puntiglioso nei confronti della sua dolce metà.