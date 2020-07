Oroscopo 22 luglio 2020: Leone poco costanti, Sagittario pronti a tutto

L’Oroscopo del 22 luglio denota una giornata molto fortunata in amore per quanto riguarda i Pesci. I Leone sono pieni di energia, ma hanno una scarsa tendenza a restare costanti.

Previsioni 22 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Evitate di cimentarvi in attività troppo impegnative e che hanno una data di scadenza lunga. Nelle relazioni sarete parecchio instabili. Se iniziate in questo periodo una relazione è bene che valutiate bene i pro e i contro onde evitare di illudere la persona che vi sta accanto.

Toro. La sfera economica è la cosa che vi sta provocando maggiori turbamenti e preoccupazioni. Cercate di essere un po’ più precisi e organizzati in modo da non rischiare sorprese impreviste. Nel lavoro ci saranno delle soddisfazioni, ma ogni traguardo sarà raggiunto solo con grande fatica.

Gemelli. Se qualcosa vi sta turbando e vi sta rendendo inquieti non tenetevi tutto dentro. Il modo migliore per affrontare le piccole difficoltà è affrontarle e lasciarvi aiutare dalle persone che tengono davvero a voi. Nel lavoro dovete essere un po’ più costanti e concentrati.

Cancro. L’Oroscopo del 22 luglio denota una giornata molto produttiva. Oggi sarete risoluti e in grado di trovare la soluzione ad ogni problema. Circondatevi di persone positive e non lasciatevi oscurare la giornata dalle negatività. Nel lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento o qualche questione burocratica da mettere a posto.

Leone. Oggi vi sentiti carichi di energia, pertanto, sarete propensi a cimentarvi in nuovi progetti. L’altro lato della medaglia, però, risiede nel fatto che potreste non essere costanti nelle cose a cui darete inizio. In amore siete molto passionali, cercate, però, di conciliare anche la testa.

Vergine. Questo non è certamente il periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentite un po’ inquieti e indecisi. Se avete un piede in due scarpe, è giunto il momento di prendere una decisione. Nel lavoro, invece, ci sono buone novità in arrivo, ma dovete cercare di essere più tranquilli.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro o tra le amicizie potrebbe esserci qualcuno pronto a remarvi contro. Tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere. In amore c’è un po’ di tensione. Se una storia non vi soddisfa più abbastanza, lasciate perdere, meglio tardi che mai.

Scorpione. L’Oroscopo del 22 luglio denota una giornata un po’ agitata. Vi sentite nervosi e poco propensi alle relazioni sociali. Se vi è possibile evitate di incontrare persone che già normalmente non gradite molto. Nel lavoro siete un po’ lenti, forse ci sono troppi pensieri che vi stanno distraendo.

Sagittario. Siete pronti per le novità? Questo è il momento del cambiamento e sarà positivo solo se avete una mente aperta. Solitamente non vi lasciate intimorire dalle nuove avventure e non fatelo neppure questa volta. In amore c’è armonia, forse è arrivato il momento di fare scelte importanti.

Capricorno. In questo periodo avete la testa molto più concentrata sul lavoro e sulla vostra professione piuttosto che sulle questioni amorosi. Non siete molto soddisfatti di quello che fate, pertanto, state facendo di tutto per cambiare qualcosa. Cercate di essere un po’ più parsimoniosi ed evitate gli sprechi.

Acquario. Oggi c’è il rischio di prendere decisioni un po’ troppo d’istinto. Ponderate bene le vostre mosse, specie nel lavoro, altrimenti potreste fare o dire cose di cui vi pentirete. In amore c’è una certa sintonia con il partner, ma lasciate cadere le piccole provocazioni. Periodo fortunato se state pensando ad un investimento.

Pesci. Puntate tutto sull’amore. Oggi sarete molto fortunati sui nuovi incontri, pertanto, cercate di uscire il più possibile. Andate avanti e non voltatevi mai indietro. Se qualcuno dovesse tornare dal vostro passato, pensateci bene prima di lasciarvi abbindolare di nuovo. A lavoro ci sono delle situazioni da chiarire e delle questioni da risolvere.