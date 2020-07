Al Bano Carrisi, un dottore rompe il silenzio: “Sono qui per aiutarlo…”

Al Bano è dimagrito e ringiovanito grazie ad Alberico Lemme

Il periodo di lockdown ha particolarmente colpito Al Bano non solo dal punto di vista professionale, ma anche emotivamente. Infatti, avendo a disposizione molto tempo libero il Maestro di Cellino San Marco ha deciso di modificare le sue abitudini alimentari affidandosi ad un volto conosciuto che frequenta spesso i salotti di Barbara D’Urso.

Stiamo parlando del farmacista Alberico Lemme che gli ha dato numerosi consigli su come perdere peso e tornare nuovamente in forma. Oggi l’ex marito di Romina Power è una persona completamente diversa, nel senso che è più magro e soprattutto ringiovanito. Intervistato dal noto magazine DiPiù, l’esperto ha confessato di essere ancora a completa disposizione dell’artista salentino casomai volesse perdere qualche altro chilo: “Io sono qui per aiutarlo”. Andiamo a vedere cos’altro ha dichiarato.

Svolta per il cantautore di Cellino San Marco

Da qualche settimana a questa parte non sofà altro che parlare di Al Bano sia per il suo ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, ma anche per le dichiarazioni fatte sulla sua pensione. Da poco il Maestro Carrisi ha voluto dare una svolta al suo aspetto fisico adottando una sana alimentazione e facendo la dieta Lemme. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, era stato lo stesso ex marito di Romina Power a confessare di aver perso ben sette chili.

Il cantautore di Cellino San Marco è riuscito nel suo scopo grazie al supporto del noto farmacista. Quest’ultimo chiamato in causa durante una chiacchierata col giornalista di DiPiù, ha detto: “Io non do diete, quello che io fornisco è uno stile di alimentare vero e proprio, anzi, è un viaggio culinario”.

Le dichiarazioni di Alberico Lemme sul Maestro Carrisi

Intervistato dal noto settimanale DiPiù, il dietologo Alberico Lemme ha confessato alcuni dei trucchi che ci sono alla base della sana alimentazione di Al Bano Carrisi. “Io e Al Bano viviamo in posti diversi, troviamo prodotti diversi”, ha affermato il dottore.

Poi ha continuato così: “Lui mi chiama tutti i giorni” ed è così che organizzano il piano farmacista e opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Chiamandosi tutti i giorni con il Maestro salentino, decidono insieme, in base ai prodotti che ha a disposizione, cosa preparare.