Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic flirt? Lui fa un gesto ambiguo che il web nota: “Dove guardi?” (VIDEO)

Diletta Leotta sembra, ormai, aver interrotto la storia con Daniele Scardina e potrebbe essersi consolata subito con un altro uomo, stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic. I due sono apparsi assieme in un video ed è bastato questo per far scattare l’opinione pubblica.

Nella clip in questione i due protagonisti si lanciano sguardi ammiccanti, ma a generare particolare sgomento è stato il comportamento assunto dal calciatore svedese. Il protagonista, infatti, ha compiuto un gesto che gli utenti del web hanno subito notato.

Il video di Diletta e Zlatan

In questi giorni si sta molto parlando della fine della storia tra la Leotta e il pugile Scardina. I due non hanno ancora ufficializzato la cosa sui social o attraverso qualche intervista, ma i segnali che trapelano dal web sembrano essere inequivocabilmente chiari. Lui, infatti, al momento si trova ad Ibiza in compagnia di amici, mentre lei è in Sicilia. Ad allietare la vacanza di Diletta Leotta ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore, infatti, è magicamente apparso all’interno di un video della conduttrice di DAZN lasciando tutti senza parole.

Nel dettaglio, la Leotta era intenta a realizzare un Tik Tok nel quale ha messo in mostra le sue curve mozzafiato. La protagonista era vestita con un top e uno short strettissimo, che solitamente si usa per fare sport. Quando è partita la musica, la giornalista ha cominciato a muovere il bacino in modo molto sensuale. Il calciatore è apparso alle sue spalle ed ha cominciato a guardarle il lato b in modo ammiccante.

Il gesto di Ibrahimovic per la Leotta

Al termine dell’esibizione, poi, l’attaccante del Milan le ha fatto un applauso mostrandosi decisamente compiaciuto per la performance. Diletta Leotta si è limitata a commentare quanto accaduto dicendo semplicemente che Zlatan Ibrahimovic ha molto apprezzato l’esibizione. Al di sotto del post in questione, ovviamente, si sono susseguiti moltissimi commenti da parte di persone che non hanno potuto evitare di vederci del tenero tra i due.

Numerose persone, infatti, hanno esortato lo svedese a darsi da fare con la conduttrice. Altri, invece, hanno addirittura alluso al fatto che la Leotta possa aver lasciato Daniele proprio in virtù del flirt con il calciatore. Per adesso, però, è bene chiarire che si tratta solo di rumors e non vi è alcuna certezza che tra i due sia nato qualcosa di interessante.