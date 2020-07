Il Segreto, puntata del 22 luglio 2020: Angustias pronta a riavere Tristan

Le Trame de Il Segreto per la puntata del 22 luglio 2020 in onda su Canale alle 15.45 raccontano che Pepa potrebbe ricevere un regalo da Tristan che le farà tornare il sorriso. Tuttavia, la gelosa Angustias glielo ruberà, facendola soffrire molto. Nel mentre. Juan verrà persuaso dai suoi fratelli a lasciar stare Soledad, dopo che Francisca Montenegro è andata da Rosario per minacciarla.

Ramiro e suo fratello faranno una macabra scoperta che cambierà per sempre la vita di Tristan. Il Castro, nelle puntate settimanali de Il Segreto, si deciderà a chiedere spiegazioni alla madre, rea di avergli tenuto nascoste troppe verità. Raimundo invece verrà deluso da Don Alfonso.

Il Segreto puntata di mercoledì 22 luglio 2020 su Canale 5

Don Anselmo delude Raimundo denunciando Melquiades, nonostante l’uomo si professi innocente. L’Ulloa sarà deluso dal comportamento dell’amico di università e ripenserà a diverse questioni. Le trame delle puntate in replica della prima stagione de Il Segreto raccontano poi che Juan verrà pressato dalla sua famiglia, e i particolare dai fratelli. Il loro intento è non fargli proseguire la sua storia d’amore con Soledad, dopo che Francisca ha minacciato di far perdere loro il lavoro e di portarli alla miseria.

Rosario non sapeva che Juan avesse ritratto Soledad senza veli e ne è venuta a conoscenza solo dopo la visita di Francisca, furiosa più che mai nella puntata di ieri de Il Segreto. La povera Soledad ha trovato in Mariana e Pepa le uniche confidenti, raccontando loro le sue pene d’amore. Se la Balmes la sprona a combattere, Mariana la esorta invece a lasciar perdere una relazione impossibile, convincendola che sua madre le renderebbe la vita impossibile.

Il regalo destinato a Pepa sparisce

Nell’episodio di domani della soap Il Segreto, vedremo il proseguire delle indagini di Don Anselmo nei confronti di Pepa. A chiedere di far luce sul passato della levatrice è stata Angustias. La donna spera di trovare qualche retroscena interessante per poterla ricattare e farla sparire dalla Casona, certa che Tristan ne sia interessato.

Domani, mercoledì 22 luglio 2020, andrà in onda un’altra puntata de Il Segreto nella quale Tristan vorrà regalare un fermaglio a Pepa, ricordandole la sua bellezza. Angustias, che ha già notato l’oggetto tra le cose di Tristan, lo ruberà. La donna si rattristerà molto quando leggerà il biglietto che accompagna il dono: ”Ad una donna bellissima”. Pepa dunque dovrà stare molto attenta alle mosse di Angustias, decisa a riprendersi l’amore del marito a qualsiasi costo.