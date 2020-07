Una Vita spoiler 22 luglio 2020: Felipe contro Alfredo Bryce

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5. Genoveva ha messo in allerta il quartierino dopo essere tornata in compagnia del misterioso Alfredo, che si è presentato come un uomo gentile e affabile con tutti i vicini, esaltandone i punti di forza. In realtà, si è trattato di una strategia per avere la loro stima. Lui e la Salmeron infatti, si sono accordati per derubarli di tutti i loro averi facendoli investire in un istituto di credito fittizio.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon e Felipe indagheranno sul conto dei Bryce, venendo a scoprire l’inganno. Prima però, Genoveva avrà già fatto in tempo a vendicarsi delle persone che non hanno aiutato Samuel a raccogliere il denaro sufficiente a lasciare Acacias per scappare da Cristobal. Nel suo mirino finiranno per primi Liberto e Rosina.

Una Vita, anticipazioni del 22 luglio 2020

Il consorte della Salmeron non ha affatto convinto Felipe. L’avvocato non si è fatto incantare dalle sue lodi e ha intuito che in lui qualcosa non va. La stessa Genoveva è molto cambiata e sembra essere completamente estranea a ciò che le accade intorno. In queste puntate di Una Vita, Felipe sta tenendo d’occhio entrambi, certo che nascondano qualcosa. L’Alvarez Hermoso scopre che Cristobal, colui che ha ucciso Samuel, conosceva bene la Salmeron e che che in realtà era proprio lei colei che cercava.

Stando agli spoiler di Una Vita, Liberto verrà messo in guardia da Felipe in merito a Genoveva, che ha già messo gli occhi su di lui con l’intento di farlo allontanare da Rosina e rovinare così il loro matrimonio così ricco d’amore. In un primo momento, il figlio di Ramon crederà che l’avvocato esageri, ma ne pagherà le conseguenze molto presto.

Genoveva smascherata

Felipe ha scoperto dunque che Cristobal era legato a Genoveva per dei loschi affari e che la sua vittima designata era lei. Ad andarci di mezzo invece, è stato il povero Samuel. L’Alvarez Hermoso, nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 domani. mercoledì 22 luglio 2020, inizierà a fare delle indagini anche su Alfredo.

Il Bryce si è presentato come il direttore del Banco Americano e con il suo carisma sta tentando di far investire i vicini nell’istituto di credito. Queste operazioni strane non convincono Felipe che, parlando anche con Ramon, terrà sotto stretta osservazione Alfredo. Nelle prossime puntate di Una Vita, l’avvocato verrà a sapere che si tratta di una truffa.